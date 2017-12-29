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AEDAŞ, aydınlık bir yeni yıla hazır

- AEDAŞ Genel Müdürü Müdüroğlu: - "Kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı yeni yılda da sürdüreceğiz"

AEDAŞ, aydınlık bir yeni yıla hazır

- AEDAŞ Genel Müdürü Müdüroğlu: - "Kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı yeni yılda da sürdüreceğiz"

29 Aralık 2017 Cuma 15:13
AEDAŞ, aydınlık bir yeni yıla hazır

ANTALYA (AA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) yeni yıla girerken olası elektrik arızalarına karşı 131 kişilik nöbetçi personeliyle hazır olacak.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya, Isparta ve Burdur'da yaklaşık 37 bin 333 kilometrekarelik alanda hizmet veren şirket, yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı.

Kaliteli ve sürekli elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, yeni yıla girerken abonelerinin enerji sorunu yaşamaması için 31 Aralık'ta ve 1 Ocak 2018'deki bakım ve yatırım amaçlı tüm çalışmaları iptal etti.

Söz konusu tarihler boyunca AEDAŞ Genel Müdürlüğünde ve SCADA Uzaktan İzleme ve Kontrol Merkezi'nde 14, il ve ilçe işletme müdürlüklerinde 117 kişi olmak üzere 131 kişilik personel nöbet tutacak.

AEDAŞ'ın 917 saha personeli ve 228 arıza onarım aracıyla operasyon ekibi, olası arızalara karşı anında müdahale edecek şekilde hazırda bulunacak. Olası bir müdahalenin yönetimi için ise AEDAŞ Genel Müdürlüğü ve TEDAŞ Kriz Masası ile 24 saat iletişimde bulunacak bir "Nöbetçi amirlik sistemi" kuruldu.

Şirketin genel müdürlüğü, 31 Aralık ve 1 Ocak 2018 tarihlerinde SCADA Uzaktan Kontrol Merkezi'nde kurulan kriz merkezinden anlık bilgi alacak. Can ve mal güvenliği için risk oluşturan durumlarda ise genel müdürlüğe bilgi akışı sağlanacak.

Şirket içinde oluşturulan WhatsApp ihbar hattıyla arıza ve aydınlatmalarla ilgili güncel bilgiler de takip edilebilecek, şebekede meydana gelen kesintiler AEDAŞ yöneticilerine SMS ve e-posta olarak iletilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, abonelerin aydınlık bir yıla girmesi için ekiplerinin iki gün boyunca hazır bekleyeceğini ifade etti.

"Kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı yeni yılda da sürdüreceğiz. Abonelerimize her zaman olduğu gibi 2018'de de en iyi hizmeti vermek üzere yeni yıl öncesi bakım ve onarım çalışmalarımıza ağırlık verdik." ifadesini kullanan Müdüroğlu, başta Akdeniz bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'deki vatandaşların yeni yılını kutladı."

Müdüroğlu, yeni yılın Türkiye'ye barış ve huzur getirmesini temenni ederek, AEDAŞ olarak 2018 yılında da yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

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AEDAŞAEDAŞ Genel Müdürü Bahadır MüdüroğluKesinti
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