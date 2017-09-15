Ağaoğlu Çinli yatırımcıları kuru pasta ile ağırladı



Ünlü müteahhit Ali Ağaoğlu Bodrum yakınlarına Çinli ortaklarıyla kurmaya hazırlandığı yeni şehrin arazisini gezerken, misafirlerini teneke kutularda meyva suları, pet şişelerde su ve tabakta ucuz pasta ikram ettiği fotoğraf günün konusu oldu.



SEVGİLİLERİNE BİNLERCE LİRALIK HESAP, ÇİNLİLERE KURU PASTA

Sevgililerine cömertliği ile tanınan'nun Çinli misafirlerini ucuz pastalarla ağırladığı toplantının konusu ise aslında dudak uçuklatacak cinsten bir yatırım. Toplam maliyeti 2.5 milyar dolarlık bir projenin ön görüşmeleri Bodrum ve İstanbul'da devam ediyor. Çin'in en büyük yatırımcı kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplanda Bodrum için tasarlanan ve yılın 12 ayı yaşayan bir şehir olarak düşünülen projenin detayları henüz net değil. Yaz aylarında aoım atacak yer kalmayan Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alana kurulacak olan yeni komplekse Çin hükümetinin de destek verdiği iddia ediliyor.



BODRUM'DAN SONRA İSTANBUL'DA DA BİLGİ ALDILAR

Çinli yatırımcıların İstanbul'daki projelerini gezdiklerini belirten Ali Ağaoğlu, "Başta gurur duyduğumuz Maslak 1453 projemizde, ticari alanları, Nişantaşı Üniversitesi kampüsünü ve meydanları gezdirdik. Yatırımcılar, Maslak 1453'e hayran kaldı. Özellikle Cadde 1453'ten övgü ile söz ettiler.

Türkiye için büyük önem arz eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi inşaatını yerinde görme fırsatı buldular. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik önemine vurgu yaptılar.

Özellikle Türkiye'ye ekonomik açıdan sınıf atlatacak bir proje olduğunu belirttiler. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni Hong Kong'un tamamlayıcısı olarak görüyorlar. Avrupa'nın en büyük yaşam kulübü olan MyClub tesisimizde spor ve sağlık ünitelerini ziyaret ettiler" dedi.