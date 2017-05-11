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11 Mayıs 2017 Perşembe 12:42

Ağaoğlu My Resort Oteli'n kaçak bölümleri yıkıldı

  İşadamı Ali Ağaoğlu’nun Uludağ'da kullanmadığı Ağaoğlu My Resort Otel’in kaçak olduğu belirtilen 8 bin 500 metrekarelik bölümü yargı sürecinin tamamlanmasının ardından dün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kepçelerle kullanılamaz hale getirildi.

Ağaoğlu My Resort Oteli'n kaçak bölümleri yıkıldı
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Ağaoğlu My Resort Oteli'n kaçak bölümleri yıkıldı
   İşadamı Ali Ağaoğlu’nun Uludağ'da kullanmadığı Ağaoğlu My Resort Otel’in kaçak olduğu belirtilen 8 bin 500 metrekarelik bölümü yargı sürecinin tamamlanmasının ardından dün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kepçelerle yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.
   Bu işlemin yargı sürecinin sona ermesinden sonra gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, "Oteldeki kaçak bölümlerin tamamı, tahsisli alanlar ayrı tutularak yıkılacak. Bu yıkım ise ödenek gönderildikten hemen sonra yapılacak. Ayrıca Uludağ’da, bu durumda bulunan bazı oteller var. Mahkemelerde davalar sonuçlanınca buraları da yıkacağız" dedi.
  
    Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da, 1’inci yerleşim bölgesindeki tüm otellerin yıkılmasını öngören ’Dönüşüm Planı’na otel işletmecileri tepki göstermişti. Ali Ağaoğlu da 2009 yılında 4 yıldızlı Ağaoğlu My Resort’u kapatmış, eşyayı da ihtiyacı olan okullara ve kişilere dağıtmıştı.
Hurriyet
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Ağaoğlu My Resort Kaçak BölümlerYıkıldı
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