İşadamı Ali Ağaoğlu’nun Uludağ'da kullanmadığı Ağaoğlu My Resort Otel’in kaçak olduğu belirtilen 8 bin 500 metrekarelik bölümü yargı sürecinin tamamlanmasının ardından dün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kepçelerle kullanılamaz hale getirildi.

Ağaoğlu My Resort Oteli'n kaçak bölümleri yıkıldı

İşadamı Ali Ağaoğlu’nun Uludağ'da kullanmadığı Ağaoğlu My Resort Otel’in kaçak olduğu belirtilen 8 bin 500 metrekarelik bölümü yargı sürecinin tamamlanmasının ardından dün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kepçelerle yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.Bu işlemin yargı sürecinin sona ermesinden sonra gerçekleştirildiğini belirten yetkililer,dedi.Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da, 1’inci yerleşim bölgesindeki tüm otellerin yıkılmasını öngören ’Dönüşüm Planı’na otel işletmecileri tepki göstermişti. Ali Ağaoğlu da 2009 yılında 4 yıldızlı Ağaoğlu My Resort’u kapatmış, eşyayı da ihtiyacı olan okullara ve kişilere dağıtmıştı.Hurriyet