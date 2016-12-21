Ağaoğlu’ndan 330 milyon liralık imza

Agaoğlu Enerji Grubu Bursa ve Yalova’daki 2 RES projesinin rüzgar türbinleri için Alman Nordex Energy GmbH ile sözleşme 330 milyon liralık imzaladı.Böylelikle Grubu’n 2016 yılı yenilenebilir enerji yatırımı 700 milyon lirayı buldu.Ağaoğlu Grubu bu sene içersinde Seferihisar RES HES ve My Word Europe Kojenerasyon tesislerini devreye sokmuş ve 370 milyon liralık yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirmişti.
Konu hakkında resmi internet sitesinde açıklamada bulunan Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu “2020’ye kadar başta Konya Sertavul’da 450 MW gücünde 2 milyar 350 milyon lira değerindeki yatırımımız olmak üzere 3.2 milyar liralık daha yatırım yapacağız.Böylelikle enerji alanındaki toplam yatırımımız 4 milyar lirayı bulacak.”dedi.
Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu’da yaptığı açıklamada “Türkiye kriz psikolojisine yenilmemeli.İş adamı günlük kararlarla değil,ülkesinin geleceğine güvendiğini gösterdiği kararlarla hareket eder.Sadece enerji alanında 2016 yılında 700 milyon liralık yatırım yaptık.Bugün Ağaoğlu Enerji Grubu olarak Yalova Çınarçık’ta bulunan Esenköy RES ile Bursa Gemlik’te bulunan Kürekdağı RES projelerimizin rüzgar türbinleri için Alman üretici Nordex Energy GmbH ile sözleşme imzaladık.Toplam 68.4 MW kurulu güce sahip olacak bu iki projenin yatırım tutarı 330 milyon lirayı bulacak.Her iki rüzgar santralini 2017 yılı içinde işletmeye alacağız.” dedi.