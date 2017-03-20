Ağaoğlu’ndan gündeme dair çarpıcı açıklamalar

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Uludağ'da gerçekleştirilen organizasyonda grubun turizm, gayrimenkul, sanayi ve enerji alanlarındaki yatırımları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bürokraside bazı şeylerin değişmeye başladığını ve bunun yeterli olmadığını söyleyen Ali Ağaoğlu, yerel yönetimler ve enerji sektörü başta olmak üzere bir çok alanda hâla sorunların bulunduğunu dile getirdi.Paralel yapının bir kısmının devletten temizlendiğini söyleyen Ağaoğlu, “Yeterli mi? Değil. Daha bu işin siyasi partiler ve belediyeler ayağı duruyor. Orada gideceğimiz çok yol var” diye konuştu.
Son dönemde gayrimenkul sektörünü desteklemek için gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerini hatırlatan Ali Ağaoğlu, “Bence geç alınmış kararlar. Bunlar yeni ama bizde yeni. Birçok ülke bu düzenlemeleri çok önce yapıp kaynak akışını sağladı ve ülkeyi kalkındırdı” diye konuştu.
Türkiye'nin en büyük sorununun cari açık olduğuna dikkat çeken Ali Ağaoğlu, konut alan yabancı yatırımcılara vatandaşlık verilmesi ve KDV istisnası getirilmesi gibi uygulamaların çok daha önce hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti. Son dönemde Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yaptıkları ziyarette 400'ün üzerinde işadamı ile görüştüklerini söyleyen Ali Ağaoğlu, “Türkiye'ye yatırım yapma konusunda istekliler ancak politik ve ekonomik ortamın stabil olmasını bekliyorlar” dedi.
Gelecek dönemde Anadolu'da yatırım yapmayı planladıklarını ve markayı yurt dışına taşımayı hedeflediklerini bildiren Ali Ağaoğlu bu konuda da şöyle konuştu: “Ortadoğu'dan ve Asya'dan gelen işbirliği taleplerini değerlendiriyoruz. Bu konuda şirketini yeniden yapılandırıyoruz.”
İstanbul'da ellerindeki arazi stokunu değerlendirmek istediklerini kaydeden Ağaoğlu, “Sevgili belediyeler eğer inşaat ruhsatı verirse 4 yeni projeye başlayacağız” dedi.
Sözcü’nün haberine göre farklı gayrimenkul ürünleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Ali Ağaoğlu, Bodrum'da yaşlılar için yaşam merkezi konseptli bir proje planladıklarını söyledi. Uludağ çok başıboş kaldı.Türkiye’de kış turizminin en gözde merkezlerinden Uludağ'da sorunların yaşandığını belirten Ali Ağaoğlu, “Burayı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kanunu ile idare edersen olmaz” dedi. Uludağ'a 100 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Ağaoğlu, “Birinci bölgede oteller boş, şimdi köpekler cirit atıyor. Uludağ'ın durumu ortada” dedi.