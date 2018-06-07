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Ağbal memur maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı

Maliye Bakanı Ağbal, "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bayram girmeden önce maaşlarını almış olacak." dedi.

Ağbal memur maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı

Maliye Bakanı Ağbal, "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bayram girmeden önce maaşlarını almış olacak." dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:49
Ağbal memur maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ayın 15'inde maaşlarını aldıklarını anımsattı.

Haziran ayı maaşlarının ayın 15'i itibarıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününe geldiğini ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:

"Bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı'na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını, aylıklarını almış olacak."

Bakan Ağbal, burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hazırlıkları yaptıklarına işaret ederek, "Bu konuda bakan olarak bugün gerekli talimatı verdim, bakanlık olarak da konuyu takip ediyoruz. Böylelikle bayram girmeden önce de nasıl emeklilerimizin aylıklarını ödediysek, nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemişsek şimdi de kamu görevlilerimizin, kamu çalışanlarımızın aylıklarını bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bu şekilde bayram girmeden önce maaşlarını almış olacaklar." diye konuştu.

Muhabir: Tuğba Yardımcı

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Ekonomi
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