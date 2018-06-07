Ağbal memur maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ayın 15'inde maaşlarını aldıklarını anımsattı.
Haziran ayı maaşlarının ayın 15'i itibarıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününe geldiğini ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:
"Bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı'na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını, aylıklarını almış olacak."
Muhabir: Tuğba Yardımcı