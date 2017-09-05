Ağustos ayının zam şampiyonu yumurta

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada görüldü.
Yumurtadaki fiyat artışını yüzde 12,84 ile kayısı izledi.
En çok sivri biber ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,81 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19,72 ile armut, yüzde 12,42 ile erik, yüzde 12,06 ile domates, yüzde 10,31 ile elma, yüzde 9,96 ile üzüm, yüzde 9,2 ile patlıcan, yüzde 6,45 ile kadın tişörtü ve yüzde 6,12 ile karpuz izledi.
Muhabir: Mehtap Yılmaz-Sevde Sena Çetindağ