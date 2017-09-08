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Ağustosta en fazla reel getiri borsadan

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, ağustosta en fazla reel getiri BIST 100 Endeksi'nden elde edildi.

Ağustosta en fazla reel getiri borsadan

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, ağustosta en fazla reel getiri BIST 100 Endeksi'nden elde edildi.

08 Eylül 2017 Cuma 12:41
Ağustosta en fazla reel getiri borsadan

ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ağustosta en fazla reel getiri BIST 100 Endeksi'nden sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının ağustos ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,67, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,3, avro yüzde 0,3, mevduat faizi yüzde 0,02 reel getiri sağladı. Buna karşılık devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yatırımcısına yüzde 0,35, dolar yüzde 2,18 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 1,63, avro yüzde 0,63, mevduat faizi yüzde 0,35 reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,02, dolar 1,86 yatırımcıda kayba neden oldu.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,59 ile en yüksek reel getiriyi sağlarken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,86 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre ise BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,19 ile yatırımcısına en yüksek kazancı getirdi. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,1 yatırımcısına en çok kaybettiren araç olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en çok BIST 100 Endeksi kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,75 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,78 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Muhabir: Zeynep Akyıl

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Ekonomi
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