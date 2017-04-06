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Ekonomi:
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06 Nisan 2017 Perşembe 06:25

Akaryakıt istasyonlarında sayaç hilesi; Korkutan rakam

Otogaz, benzin, motorin satışlarında vatandaşları hileli sayaçlarla 'Tırtıklayan' binden fazla sayaç ortaya çıkarıldı.

Akaryakıt istasyonlarında sayaç hilesi; Korkutan rakam
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Akaryakıt istasyonlarında sayaç hilesi; Korkutan rakam

Akaryakıt istasyonlarında hileli sayaçlarla araç sahiplerinden milyonlarca lira haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 9 bin 941 akaryakıt ve 8 bin 478 LPG otogaz istasyonuna yönelik gerçekleştirilen çapraz denetim sonucunda muayenesi yapılmamış ve ayar yerlerine müdahale edilmiş 2 bin 123 sayaç tespit edildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile 9 bin 941 akaryakıt ve 8 bin 478 LPG otogaz istasyonuna yönelik çapraz denetim gerçekleştirdi.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Türkiye’de akaryakıt istasyonlarında bulunan 222 bin sayaçtan, 170 bin 70 adedi denetlendi. Muayenesi yapılmamış ve ayar yerlerine müdahale edilmiş 2 bin 123 sayaç tespit edildi.

201 sayacın eksik ürün verdiği belirlendi. 7 akaryakıt istasyonundaki 9 ulusal marker ölçümü geçersiz çıktı. Kaçak akaryakıt satıldığı belirlenen bu istasyonlar mühürlendi. 28 akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmadığı ya da müdahale edildiği saptandı.
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