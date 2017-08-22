Akbank'a “Altın Stevie Ödülü“

İSTANBUL (AA) - Akbank, iş dünyasının saygın ödül organizasyonlarından Stevie International Business Awards'ta "Bireylerden Ailelere" projesiyle "Altın Stevie Ödülü"nün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Akbank İnsan Kaynakları, kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Akbank, Stevie Awards tarafından düzenlenen, 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 4 bin projenin yarıştığı "International Business Awards 2017" ödüllerinde "Bireylerden Ailelere" projesiyle "Yılın İnsan Kaynakları Ekibi" kategorisinde "Altın Stevie Ödülü"nün bir kez daha sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, şunları kaydetti:

"'Bireylerden Ailelere' projemizle müdürlüğe terfi eden çalışanlarımızın ailelerine çiçek ve çikolata gönderilmesine, okula yeni başlayan çocuklarımızın isimlerine özel gönderilen boya kalemlerine, çocuklarımız için sağladığımız okul indirimlerinden TEOG semineri gibi ailelerimize odaklanan seminerlere, 'Teknoloji ve Çocuk Atölyesi' organizasyonundan yeni evlenen ve yeni anne baba olan çalışanlarımıza albüm hediye edilmesine ve geniş katılımlı çocuk şenliklerine uzanan pek çok uygulamamız ile çalışanlarımızın evlerine konuk olmayı, ailelerine dokunmayı hedefledik. Biz büyük bir aileyiz. Bizim gözümüzde yalnızca çalışanlarımız değil, onların aileleri de Akbanklı. Her biri, harika Akbanklıları yetiştirmiş anne ve babalar ya da onların sevgili çocukları ve eşleri. Akbanklılar bizim için aileleri ile birlikte her zaman çok değerli."