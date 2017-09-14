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Akbank'tan "Code: Parasal Konular" hackathonu

- Akbank, "Code: Parasal Konular" hackathonu ile dijital ödemeler, harcama/gelir yönetimi ve tasarruf alanlarında bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanacak

Akbank'tan "Code: Parasal Konular" hackathonu

- Akbank, "Code: Parasal Konular" hackathonu ile dijital ödemeler, harcama/gelir yönetimi ve tasarruf alanlarında bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanacak

14 Eylül 2017 Perşembe 15:34
Akbank'tan

İSTANBUL (AA) - Akbank, "Code: Parasal Konular" hackathonu ile dijital ödemeler, harcama/gelir yönetimi ve tasarruf alanlarında bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanacak.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 29 Eylül-1 Ekim'de, "Code: Parasal Konular" başlığı altında, inovatif bankacılık fikirleri olan tüm yazılımcı ve tasarımcı profesyoneller ile öğrencileri, 48 saatlik rekabetçi bir dijital maratonda bir araya getirecek.

Etkinlikte, yarışmacıların temel bankacılık, ödeme sistemleri, müşteri ilişkileri yönetimi ve sosyal medya gibi konulara odaklanarak harcamalardan tasarrufa, alışverişten biriktirmeye, gelir yönetiminden gelecek planına kadar tüm bireysel bankacılık ihtiyaçlarını karşılayacak yeni dijital çözümler üretmeleri bekleniyor.

Akbank Bireysel Bankacılık ve Akbank Direkt Bankacılığın ortak çalışmasıyla yürütülen etkinlikte, konularında uzman mentorların etkinlik süresince katılımcılara, karşılaştıkları sorular konusunda destek ve danışmanlık vermesi planlanıyor.

Hackathon katılımcıları, "akbanklab.com" adresi üzerinden başvuran adaylar arasından yapılacak ön değerlendirme sonucunda seçilecek.

Etkinlik sonunda, bireysel müşterilerin hayatlarına değer katacak yeni fikirlerin en başarılıları ise teknoloji, ödeme sistemleri ve girişimcilik gibi çeşitli alanlarda uzman üst düzey profesyonellerden ve akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından belirlenerek ödüllendirilecek.


- "Değişen teknolojiye hızlı şekilde adapte olabiliyoruz"


Akbank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, içinde bulunulan çağda müşterilerin beklenti ve gereksinimlerinin çok hızlı bir şekilde değiştiğini bildirdi.

Müşterilerin artık bankasının kendisini tanımasını, tüm işlemleri en kolay, en hızlı şekilde sunmasını ve 24 saat erişilebilir olmasını temel nitelikler olarak gördüğünü aktaran İsfendiyaroğlu, "Akbank olarak bu değişen gereksinimleri önde gelen dijital çözümlerle karşılamak için çalışıyoruz. Bunun için de hackathonun yaratıcı gücüne inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş ise tüm dünyada yeni bir inovasyon platformu olarak kullanılan ve yeniliğin itici gücü olarak görülen hackathonun yarattığı rekabetçi ortam sayesinde ortaya çıkacak fikirlerin Akbank için çok değerli olduğunu kaydetti.

Ulutaş, Akbank'ın bu çalışmalar sayesinde değişen teknolojiye hızlı şekilde adapte olabildiğini ve müşterilerine verdiği hizmet çeşitliliğini canlı tuttuğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AkbankCODE: PARASAL KONULARHackathon
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