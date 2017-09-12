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Akbank'tan herkese kredi ödemelerinde 2018'e erteleme fırsatı

- Akbank "Kredim Akbankta" kampanyası ile Akbank müşterisi olsun veya olmasın, kredi almak isteyen herkese hızlı başvuru imkanı ve kredi taksit ödemelerini 2018'e kadar erteleme fırsatı veriyor

Akbank'tan herkese kredi ödemelerinde 2018'e erteleme fırsatı

- Akbank "Kredim Akbankta" kampanyası ile Akbank müşterisi olsun veya olmasın, kredi almak isteyen herkese hızlı başvuru imkanı ve kredi taksit ödemelerini 2018'e kadar erteleme fırsatı veriyor

12 Eylül 2017 Salı 11:28
Akbank'tan herkese kredi ödemelerinde 2018'e erteleme fırsatı

İSTANBUL (AA) - Akbank "Kredim Akbankta" kampanyası ile Akbank müşterisi olsun veya olmasın, kredi almak isteyen herkese hızlı başvuru imkanı ve kredi taksit ödemelerini 2018'e kadar erteleme fırsatı sunuyor.

Banka açıklamasına göre, Akbank, müşterisi olsun ya da olmasın kredi almak isteyen herkesi "kredimakbankta.com"a davet ederek ihtiyaç kredisine başvurma imkanı tanıyor.

Kampanyayla kredimakbankta.com'dan istenen kredi tutarı ve vade seçilip kredi başvuru formu doldurularak "hızlı" bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabiliyor. Kredi sonucu da anında cep telefonuna mesaj olarak geliyor.

Henüz Akbank müşterisi olmayanlar onaylanan kredilerini diledikleri Akbank şubesine giderek kullanabiliyor. Kredisine Akbank Direkt kanallarından başvuran Akbank müşterileri kredi tutarının anında hesaplarına geçmesi kolaylığından da faydalanıyor.

Müşteri memnuniyetini temel ilke olarak benimseyen Akbank, ihtiyaç kredisi kullanacaklara taksitlerini 2018'e kadar erteleme imkanı ile ödeme rahatlığı da sunuyor.

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