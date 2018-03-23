Akfen rüzgara 1,6 milyar lira yatıracak

ANKARA (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, Çanakkale ve Denizli'de inşa edeceği dört rüzgar enerjisi santrali için 1,6 milyar lira yatırım yapacak.
Şirketten yapılan açıklamada, Çanakkale'de üç, Denizli'de de bir rüzgar santrali inşa edileceği belirtildi.
Kurulu gücü toplam 242 megavat olacak santrallerde yıllık 835 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdür Vekili Kayrıl Karabeyoğlu şu anda şirketin yerli ve yenilenebilir enerjide 245 megavat kurulu kapasiteye sahip olduğunu belirtti.
Karabeyoğlu, bu alandaki yatırımlarına Çanakkale ve Denizli'deki rüzgar santralleri ile devam edeceklerini vurgulayarak "Teşvikler ve projelerle birlikte yenilenebilir enerjinin Türkiye'de bu kadar ilgi gördüğü ortamda şirket olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji platformumuzu yeni yatırımlarla sürekli olarak güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.
Muhabir: Gülşen Çağatay