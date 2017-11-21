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Akfen'in Bodrum Loft Projesi'ne uluslararası "mimarlık" ödülü

- Tabanlıoğlu Mimarlık'ın Akfen İnşaat için tasarladığı proje, Dünya Mimarlık Festivali'nin "Turizm Yatırımları Proje" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü

Akfen'in Bodrum Loft Projesi'ne uluslararası "mimarlık" ödülü

- Tabanlıoğlu Mimarlık'ın Akfen İnşaat için tasarladığı proje, Dünya Mimarlık Festivali'nin "Turizm Yatırımları Proje" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü

21 Kasım 2017 Salı 14:47
Akfen'in Bodrum Loft Projesi'ne uluslararası

İSTANBUL (AA) - Tabanlıoğlu Mimarlık'ın Akfen İnşaat için tasarladığı Bodrum Loft Projesi, Dünya Mimarlık Festivali'nin (World Architecture Festival-WAF 2017) "Turizm Yatırımları Proje" kategorisinde büyük ödülü almaya hak kazandı.

Akfen'den yapılan açıklamaya göre, WAF buluşmalarının onuncusu Berlin’de gerçekleşti. WAF 2017, dünyanın önde gelen mimarlarını ve mimarlık ofislerini ödül programı, konferans ve sergilerle bir araya getirdi, en yeni projelerin sunum ve sergilenmesine, mimarlık ve kent gündemi tartışmalarına ev sahipliği yaptı.

Finalist projeler arasında yer alan Bodrum Loft, WAF 2017 jürisi tarafından "Turizm Yatırımları Proje" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

WAF 2017 jürisi karar notunda, jürinin, zorlu arazinin kullanımı ve tarihsel bağlama dair mimari yaklaşımı takdir ettiği belirtilerek, "Bu proje, yapı birimlerinin yerleştirilmesi ve eklemlenmesi yönüyle zor bir bölgenin çok iyi anlaşılmış olduğunu ortaya koyuyor. Peyzajla ile ilişkili olarak tarihi ve yerel emsalleri akıllıca yeniden yorumluyor. Sosyal ve özel alanlar, bina taban alanını asgariye indirecek biçimde dikkatli şekilde organize edilmiş şeklinde değerlendirdi. Tasarımda, yapıların araziye uygun ve minimum taban alanı kullanarak yerleşimi en net olarak denizden bakıldığında görülüyor." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Akfen İnşaat
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