Akıllı yatırımcı danışmanlık hizmeti aldı, satışları katlandı

TOWER LİFE İLE MARKAYA YATIRIM

YİYECEK İÇECEK SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ BÜYÜK AMA!

Türkiye'nin en eski Tantuni Markalarından biri olarak öne çıkan40 yıllık tarihi gelişim sürecindeyatırım danışmanlığı desteği alarak satışlarını katlayarak büyüdü.bünyesinde yeni yatırım stratejileri içerisinde kendini gösteren Göksel Tantuni Akdeniz'in ünlü lezzetini İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde ünlü AVM'ler içerisinde satış grafiği en yüksek restoranlar arasında yer aldı.'nin 1977 yılında Mersin'de açılan ilk merkez şubesi ile yarım asırlık tecrübe elde edenürünlerinin Türkiye'nin en lezzetli yiyeceği olduğunu söyledi.veile birlikte kurdukları GKS Gıda Sanayi LTD ile birlikte markalaşma sürecine başladıklarını söyleyen"Tower Life ile işbirliğimiz bize yeni ufuklar açtı. Kısa sürede 11 şubeye ulaştık. Yeni şubelerimizle birlikte satış grafiğimiz sürekli artıyor. Gıda sektörü içerisinde geleneksel damak tadına önem veren üretim anlayışımız, tüketici tarafından farkediliyor. Sektörde en kolay franchising organizasyonu yapabilen markalardan biri olarak öne çıkıyoruz. Yurt dışına açılmak için çok yönlü araştırma yapıyoruz" dedi.Türkiye'de son yıllarda yiyecek içecek sektörüne yapılan çok sayıda yatırımın zor durumda olduğunu belirterek "Biz markalaşma sürecinden itibaren Göksel Tantuni'yi kendi alanında Türkiye'nin yıldızı yapmaya karar verdik. Lokasyon seçiminden, personel eğitimine, ürün yelpazesinden içerik ortaklığına kadar her alanda bünyemizdeki markaların öncelikle sağlıklı büyümesini ve karlılığının sürekli hale gelmesi için çaba harcıyoruz. Göksel'in ürün yelpazesi sadece Türk tüketicilerin değil Avrupalı'nın da damak tadına uygun. Yurt için franchising çalışmalarımızı yaparken markaya yatırdım yapan işletmeciye önemli avantajlar sunuyoruz" şeklinde konuştu. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Göksel Tantuni'ye yatırım yapmak isteyenlerin oldukça fazla olduğunu belirten Selen Deniz şunları söyledi; Yeni sezonda turizm bölgeleri, Akdeniz ve Ege dışında İstanbul ve Ankara'dan aldığımız talepleri doğru lokasyonlara konumlandırmaya çalışıyoruz. Karlılık ve verimlilik kadar sürdürülebilirlik de bizim için önemli. Göksel Tantuni halen en iyi kazandıran markalarımız arasında. İstanbul Beşiktaş'ta açtığımız şubenin ardından oldukça iyi sonuçlar aldık.