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Ekonomi:
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18 Nisan 2017 Salı 12:17

Akıllı yatırımcı danışmanlık hizmeti aldı, satışları katlandı

Mersin'in lezzeti önce Türkiye'yi sardı, gözünü Avrupa'ya dikti, Mersin'de doğdu, Türkiye'yi sardı, Tantuni gözünü dünya pazarlarına çevirdi

Akıllı yatırımcı danışmanlık hizmeti aldı, satışları katlandı
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Akıllı yatırımcı danışmanlık hizmeti aldı, satışları katlandı



Türkiye'nin en eski Tantuni Markalarından biri olarak öne çıkan Göksel Tantuni, 40 yıllık tarihi gelişim sürecinde

yatırım danışmanlığı desteği alarak satışlarını katlayarak büyüdü. Tower Life Yatırım Danışmanlık bünyesinde yeni yatırım stratejileri içerisinde kendini gösteren Göksel Tantuni Akdeniz'in ünlü lezzetini İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde ünlü AVM'ler içerisinde satış grafiği en yüksek restoranlar arasında yer aldı.

TOWER LİFE İLE MARKAYA YATIRIM

Göksel Tantuni'nin 1977 yılında Mersin'de açılan ilk merkez şubesi ile yarım asırlık tecrübe elde eden Göksel Palamut, ürünlerinin Türkiye'nin en lezzetli yiyeceği olduğunu söyledi. Emre Çetin ve Muzaffer Zavalsız ile birlikte kurdukları GKS Gıda Sanayi LTD ile birlikte markalaşma sürecine başladıklarını söyleyen Göksel Palamut "Tower Life ile işbirliğimiz bize yeni ufuklar açtı. Kısa sürede 11 şubeye ulaştık. Yeni şubelerimizle birlikte satış grafiğimiz sürekli artıyor. Gıda sektörü içerisinde geleneksel damak tadına önem veren üretim anlayışımız, tüketici tarafından farkediliyor. Sektörde en kolay franchising organizasyonu yapabilen markalardan biri olarak öne çıkıyoruz. Yurt dışına açılmak için çok yönlü araştırma yapıyoruz" dedi.

YİYECEK İÇECEK SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ BÜYÜK AMA!

Tower Life Danışmanlık Kurucusu Selen Deniz Türkiye'de son yıllarda yiyecek içecek sektörüne yapılan çok sayıda yatırımın zor durumda olduğunu belirterek "Biz markalaşma sürecinden itibaren Göksel Tantuni'yi kendi alanında Türkiye'nin yıldızı yapmaya karar verdik. Lokasyon seçiminden, personel eğitimine, ürün yelpazesinden içerik ortaklığına kadar her alanda bünyemizdeki markaların öncelikle sağlıklı büyümesini ve karlılığının sürekli hale gelmesi için çaba harcıyoruz. Göksel'in ürün yelpazesi sadece Türk tüketicilerin değil Avrupalı'nın da damak tadına uygun. Yurt için franchising çalışmalarımızı yaparken markaya yatırdım yapan işletmeciye önemli avantajlar sunuyoruz" şeklinde konuştu. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Göksel Tantuni'ye yatırım yapmak isteyenlerin oldukça fazla olduğunu belirten Selen Deniz şunları söyledi; Yeni sezonda turizm bölgeleri, Akdeniz ve Ege dışında İstanbul ve Ankara'dan aldığımız talepleri doğru lokasyonlara konumlandırmaya çalışıyoruz. Karlılık ve verimlilik kadar sürdürülebilirlik de bizim için önemli. Göksel Tantuni halen en iyi kazandıran markalarımız arasında. İstanbul Beşiktaş'ta açtığımız şubenin ardından oldukça iyi sonuçlar aldık.
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