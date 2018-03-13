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Akkuyu NGS'nin ilk Türk mühendisleri mezun oldu

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak üzere MEPhI nükleer enerji alanında eğitim gören Türk öğrencilerden 35'inin mezun olduğu belirtildi.

Akkuyu NGS'nin ilk Türk mühendisleri mezun oldu

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak üzere MEPhI nükleer enerji alanında eğitim gören Türk öğrencilerden 35'inin mezun olduğu belirtildi.

13 Mart 2018 Salı 21:47
Akkuyu NGS'nin ilk Türk mühendisleri mezun oldu

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde (MEPhI) nükleer enerji alanında eğitim gören Türk öğrencilerden 35'inin mezun olduğu belirtildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 6,5 yıllık eğitim programını tamamlayarak tez çalışmalarını başarıyla sunan 35 Türk öğrenci mezun oldu.

Mezunlar, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan Akkuyu NGS'de işe alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Necati Yamaç, Rusya'daki nükleer enerji eğitimine talebin yüksek olduğunu belirterek, "İlk Türk nükleer uzmanlarının dünyanın ilk nükleer güç santralinin yapıldığı şehirde eğitim görmelerinin sembolik bir anlamı var. Aldıkları bu eğitimin sonrasında genç uzmanlarımız, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında görev alacaklar. Öğrencilerimizin mezun olması, Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir aşamadır." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev de verilen eğitimin dünyadaki en iyi eğitim programlarından biri olduğunu ve nükleer enerji sektörünün pek çok ülkede dinamik şekilde gelişen alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Muhabir: Hüseyin Erdoğan

Anahtar Kelimeler:
Akkuyu Nükleer AŞNükleer MühendisNükleer SantralTürkiye
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