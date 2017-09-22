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Aksa Doğalgaz'dan SCADA projesiyle dijital dönüşüm

ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin, Amerikan otomasyon firmalarından Iconics iş birliğiyle geliştirilen uzaktan kontrol ve gözleme sistemi (SCADA) yazılımı ile sevkiyat kontrol merkezini yenilediği bildirildi. Şirketten yapılan açıklamaya...

Aksa Doğalgaz'dan SCADA projesiyle dijital dönüşüm

ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin, Amerikan otomasyon firmalarından Iconics iş birliğiyle geliştirilen uzaktan kontrol ve gözleme sistemi (SCADA) yazılımı ile sevkiyat kontrol merkezini yenilediği bildirildi. Şirketten yapılan açıklamaya...

22 Eylül 2017 Cuma 13:13
Aksa Doğalgaz'dan SCADA projesiyle dijital dönüşüm

ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin, Amerikan otomasyon firmalarından Iconics iş birliğiyle geliştirilen uzaktan kontrol ve gözleme sistemi (SCADA) yazılımı ile sevkiyat kontrol merkezini yenilediği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Microsoft Türkiye Genel Merkezi’nde, sanal gerçeklik gözlükleri kullanılarak interaktif bir sunumla tanıtılan SCADA yazılımı veri analizi, gelişmiş rapor yapısı, verilerin kolay görüntülenmesi gibi unsurlarla Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ'ye destek sağlayacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aksa Doğalgaz Sevkiyat ve Ticaret Direktörü Şinasi Gölbaşı, geleneksel SCADA uygulamalarının güncel teknoloji ve sunduğu olanakları kullanarak daha kullanıcı dostu, anlık analizler yapılabilen bir yapıya ulaşmak için bu dönüşümü başlattıklarını belirtti.

Projeyle verilerin yedekleneceğini ve sürekli olarak hizmet verileceğini bildiren Gölbaşı, "Sistem sayesinde veri kaybı yaşanmayacak. Gelişen teknoloji gereği ihtiyaç duyulan nesnelerin birbiriyle haberleşmesi, buna bağlı gerekli aksiyonların zamanında ve doğru şekilde alınması için çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
Aksa DoğalgazEnerjide DijitalleşmeSCADA
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