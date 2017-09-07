Aksa'nın Madagaskar'daki santralinde ilk faz tamamlandı

ANKARA (AA) - Aksa Enerji Üretim AŞ'nin Madagaskar'daki enerji santralinin 66 megavat kurulu güçteki ilk fazını tamamladığı bildirildi.

Aksa'nın Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, santralin 5 Eylül'de işletmeye alındığı belirtildi.

Santralin 54 megavat güçteki ikinci fazının ise bölgedeki iletim hatlarının tamamlanmasının ardından devreye girmesinin planladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Madagaskar enerji santralimizin 66 megavat kurulu güçteki ilk fazı tamamlanarak 5 Eylül'de bakanlık tarafından ticari işletmeye alınmış, 6 megavatı yedek motorlardan oluşan santralde sözleşme gereği belirtilen kapasiteye ulaşılmıştır. ABD doları cinsinden 20 yıl süreli garantili alım anlaşması çerçevesinde enerji üretecek olan Madagaskar santralimiz, döviz borçluluğumuzu doğal bir mekanizma ile hedge etmemizi, karlılığımızı artırmamızı ve satış hacmimizi yükseltmemizi sağlayacaktır."

Söz konusu santralin 2018'de tüm yıl çalışması halinde, 45 milyon dolar Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar oluşturması öngörülüyor.

