Albaraka Türk Hat Koleksiyonu Londra'da

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün hat-tezhip ve ebru sanatının yer aldığı hat koleksiyonu Londra'da ziyarete açıldı.

Bankanın açıklamasına göre, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Genel Müdür Yardımcısı Altundağ, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra hat sanatına verdikleri önem gereği uzun süredir çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, sanata verdikleri desteği her zaman sürdüreceklerini bildirdi.

Hayata geçirdikleri ve sanatseverlerin beğenisine sundukları bu tür sergilerle, dünyanın dört bir yanında hat, tezhip ve ebru sanatının gelişmesi için önemli adımlar attıklarını anlatan Altundağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar ABD, Küba, Macaristan, Polonya, Avusturya'nın yanı sıra yakın zamanda Almanya'da sergilenen koleksiyonumuza ait sanat eserler şimdi de Londra'da sanatseverlerle buluştu. Dikkatli ve özenli bir çalışma sonunda Albaraka koleksiyonuna dahil edilen ve sergiye çıkan bu eserlerin, devraldığımız kültürel mirasın aynı sorumlulukla gelecek nesillere taşınması için ilham kaynağı olacağını umut ediyoruz."

Sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, celi talik ve celi sülüs dallarına ait hat eserlerinin ve tezhiplerin bulunduğu sergi 13 Ekim'de sona erecek.