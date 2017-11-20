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Albaraka Türk'ten 150 mi̇lyon li̇ralık ki̇ra serti̇fi̇kası i̇hracı

- 92 gün vadeli ihraca toplam talep 234,4 milyon lira oldu

Albaraka Türk'ten 150 mi̇lyon li̇ralık ki̇ra serti̇fi̇kası i̇hracı

- 92 gün vadeli ihraca toplam talep 234,4 milyon lira oldu

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:31
Albaraka Türk'ten 150 mi̇lyon li̇ralık ki̇ra serti̇fi̇kası i̇hracı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, 150 milyon lira tutarlı nitelikli yatırımcıya yönelik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, nitelikli yatırımcıya yönelik 92 gün vadeli 150 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bereket Varlık Kiralama aracılığıyla 16 Kasım'da gerçekleşen 150 milyon lira nominal bedelli kira sertifikası ihracına, özellikle emeklilik fonları, portföy ve sigorta firmaları ile bireysel yatırımcılar yoğun ilgi gösterirken, toplam talep 234,4 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Yüksek taleple başarılı bir şekilde tamamladığımız bu kira sertifikası ihracımıza gelen yoğun ilgi, bankamızın sahip olduğu güveni ve gücü bir kez daha göstermiştir. Kira sertifikaları piyasası, Albaraka Türk gibi diğer tüm katılım bankalarının fon taleplerini karşılamakta ve her geçen gün daha fazla görev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AlbarakaKira Sertifikası Ihracı
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