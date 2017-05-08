Alfemo ABD'deki ilk mağazasını açtı

Yemek odasından yatak odasına, genç odasından oturma odasına, ev tekstilinden yatağa kadar bir evin ihtiyacı olan tüm mobilya ve aksesuarları 20 yıldır tek çatı altında toplayan Alfemo, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk mağazasını yıldızlar şehri Los Angeles’ta açtı. Kaliteden ödün vermeyen teknolojisi ve özgün tasarımlı ürünleri ile 20 yıldır mobilya pazarının trendlerini belirleyen Alfemo, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk mağazasını yıldızlar şehri olarak bilinen Los Angeles’ta hizmete açtı.Hollywood’a 15 dakikalık mesafede ve Beverly Hills’in en işlek caddelerinden birinde yer alan Alfemo’nun yeni mağazasının açılış törenine ünlü Amerikalı Aktrist Amanda Cerny, Los Angeles Başkonsolosu Raife Gülru Gezer, Los Angeles Ticaret Müşaviri Mine Çağlar Cost ve Alfemo Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu katıldı. Amanda Cerny Yatak Odasını Alfemo’dan Aldı Kısa süre içerisinde Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Amerikalı aktrist Amanda Cerny, Alfemo’nun Los Angeles’taki yeni mağazasının açılışına katıldı.Alfemo’nun tasarımlarına duyduğu hayranlığı dile getiren ünlü aktrist Amanda Cerny, açılışın ardından mağazayı gezerek kendisi için yatak odası takımı satın aldı. Los Angelas mağazasının açılış töreninde konuşma yapan Alfemo Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu,dedi. Türkiye genelinde 150’ye yakın bayisi ile hizmet veren Alfemo’nun 5 kıtada 60’ı aşkın ülkeye yayılmış olan 31 konsept mağazası ve 105 satış noktası bulunuyor.