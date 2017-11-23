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Alibaba'nın ürünlerini Aras Kargo dağıtacak

- Aras Kargo Genel Müdürü Bulduk: - "Türkiye’de Alibaba’nın kargo teslimatlarını yapacağız. Çin'den Türkiye'ye 25-40 günde gelen siparişler, gerçekleştirilen iş birliğiyle çok daha kısa sürede teslim edilecek. Kargo Çin'den çıktıktan 5 gün sonra Türkiye'deki son kullanıcıya ulaşabilecek" - "2017’yi yüzde 20 civarında bir büyüme ve 1 milyar liranın üzerinde ciroyla kapatacağız" - "2020 yılında dünyada 3 trilyon dolarlık bir pazar olması beklenen e-ticaretin, kargo sektörünün de büyümesine etkisiyle, sektörümüzde dünyanın önemli aktörlerinden olabilmek için çalışmalarımızı teknolojik yatırımlara yoğunlaştırdık"

Alibaba'nın ürünlerini Aras Kargo dağıtacak

- Aras Kargo Genel Müdürü Bulduk: - "Türkiye’de Alibaba’nın kargo teslimatlarını yapacağız. Çin'den Türkiye'ye 25-40 günde gelen siparişler, gerçekleştirilen iş birliğiyle çok daha kısa sürede teslim edilecek. Kargo Çin'den çıktıktan 5 gün sonra Türkiye'deki son kullanıcıya ulaşabilecek" - "2017’yi yüzde 20 civarında bir büyüme ve 1 milyar liranın üzerinde ciroyla kapatacağız" - "2020 yılında dünyada 3 trilyon dolarlık bir pazar olması beklenen e-ticaretin, kargo sektörünün de büyümesine etkisiyle, sektörümüzde dünyanın önemli aktörlerinden olabilmek için çalışmalarımızı teknolojik yatırımlara yoğunlaştırdık"

23 Kasım 2017 Perşembe 12:16
Alibaba'nın ürünlerini Aras Kargo dağıtacak

İSTANBUL - Aras Kargo, Çinli e-ticaret sitesi Alibaba ile anlaştı. Şirket, Alibaba'nın ürünlerini Türkiye’de dağıtarak, Çin'den 25-40 günü bulan teslim süresini çok daha kısaltmayı hedefliyor.

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Bulduk, şirketin dijital dönüşüm stratejisi ve teknolojik yatırımlarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, kargo sektöründe e- ticaretin önemli oyuncularından biri olma hedefleri için Alibaba ile büyük bir adım attıklarını vurguladı.

Türkiye’de Alibaba’nın kargo teslimatlarını yapacaklarını bildiren Bulduk, Çin'den Türkiye'ye 25-40 günde gelen siparişlerin gerçekleştirilen iş birliğiyle çok daha kısa sürede teslim edileceğini, kargonun Çin'den çıktıktan 5 gün sonra Türkiye'deki son kullanıcıya ulaşabileceğini aktardı.

Avrupa'da birkaç ülkeyle benzer anlaşmalar için görüştüklerini bildiren Bulduk, şunları kaydetti:

"Aras Kargo, 12 bin çalışanı, 4 bin aracı ve 29 transfer merkeziyle sektörün en önemli oyuncularından biri. 2020 yılında dünyada 3 trilyon dolarlık bir pazar olması beklenen e-ticaretin, kargo sektörünün de büyümesine etkisiyle, sektörümüzde dünyanın önemli aktörlerinden olabilmek için çalışmalarımızı teknolojik yatırımlara yoğunlaştırdık. Bu çerçevede, hem operasyonel hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerimizden biri olan İkitelli Transfer Merkezi 10 milyon avro yatırımla yenilendi. Bu yatırımla birlikte İkitelli Teknolojik Transfer Merkezi'nde kapasitemiz saatte 5 bin 500 gönderiden 15 bine çıktı."


- 30 milyon avro yatırım planı


Hikmet Bulduk, İkitelli’nin ardından Ankara, İstanbul Anadolu, İzmir ve Bursa'daki transfer merkezlerinin de dijitalleşeceğini belirterek, digital dönüşüme 5 yılda 30 milyon avro yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Büyüme hedeflerini dijital dönüşüm üzerine kurgulayarak, 5 yıllık plan içinde gönderilerin yüzde 80’ini teknolojik transfer merkezlerinden yapacaklarını belirten Bulduk, tüm iş süreçlerinde verimliliği artıracak donanımı sağlamayı hedeflediklerini, yapacakları bu çalışmaların kendilerine Alibaba gibi diğer uluslararası şirketlerle iş birliklerinin yolunu açacağını ifade etti.

Bulduk, "Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 5-7 civarında büyüyecek. Aras Kargo da 5 yıldır çift haneli büyüme trendini başarıyla koruyor. 2017’yi de, geleneği bozmayarak, yüzde 20 civarında bir büyüme ve 1 milyar liranın üzerinde ciroyla kapatacağız. Bu yılki başarımızda, dijital dönüşüm yatırımlarımızla sağladığımız kapasite artışı ve tasarrufların da büyük katkısı var." dedi.


- Kargo araçlarına "kara kutu"


Dijital dönüşüm yatırımlarının sadece transfer merkezlerini dönüştürmekle sınırlı olmadığını belirten Hikmet Bulduk, şunları kaydetti:

"Ayrıca operasyonel işleyişimizde geliştirdiğimiz dijital projelerimizden en önemlisi olan rota optimizasyonunu 2018’de uygulamaya koyacağız. Türkiye’deki tüm araçların rotası ana merkezden verilecek. Ayrıca, kargo araçlarında 'kara kutu' diye adlandırdığımız gelişmiş araç takip sistemiyle kurye sürüş tekniklerini geliştirerek, karbon salınımını daha da azaltacağız, 16 milyon liranın üstünde yakıt ve yedek parça tasarrufu sağlayacağız. Tüm operasyonel dijital süreçler, kargonun zamanında tesliminin yanı sıra, sürücünün vitesi geç değiştirmesinden lastik havasına, motor arızasına kadar tüm bilgileri bize verecek."

Bulduk, gelecek yıl "Kargom Nerede" uygulamasını başlatacaklarını, bu sistemle müşterilerin hem cep telefonlarından, hem bilgisayardan sadece kargo takip numarası girerek gönderinin dağıtıma çıkışından, teslimine kadar olan süreci, anlık olarak harita üzerinden kolaylıkla takip edebileceklerini bildirdi.

Dijital dönüşüm yatırımlarında veri bütünlüğüne de odaklandıklarını bildiren Bulduk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geliştirdiğimiz Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemiyle kargo sektöründe dünyada ilk kez, operasyonel süreçler bir ERP üzerinden yönetilecek. Böylece tüm veriler ve performanslar ölçülebilir ve yönetilebilir hale gelecek. ERP projesinin uzantısında hedeflediğimiz Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yatırımıyla, satış, pazarlama, çağrı merkezi ve iletişim gibi uçtan uca müşteriye temas eden bütün birimler, aynı sistem ve ekranlar üzerinden entegre biçimde müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin süreçlerini yönetebilecekler. Tüm bu kurumsal kaynak planlama yatırımları bize, operasyon hızı ve müşteri memnuniyeti sağlayacak."






Anahtar Kelimeler:
AlibabaAras Kargo
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