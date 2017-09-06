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Allianz çocuklar için 500 bin avro topladı

- Finans ve sigorta kuruluşu Allianz, bu yıl ikincisini düzenlediği Allianz Dünya Koşusunda 10 SOS Çocuk Köyü için 500 bin avro destek topladı

Allianz çocuklar için 500 bin avro topladı

- Finans ve sigorta kuruluşu Allianz, bu yıl ikincisini düzenlediği Allianz Dünya Koşusunda 10 SOS Çocuk Köyü için 500 bin avro destek topladı

06 Eylül 2017 Çarşamba 13:49
Allianz çocuklar için 500 bin avro topladı

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında 10 bin Allianz çalışanının katıldığı ve toplam 1,37 milyon kilometre koştuğu 2. Allianz Dünya Koşusu, 10 SOS Çocuk Köyü'ne 500 bin avro destek sağladı.

Şirket açıklamasına göre, dünyanın önde gelen finans ve sigorta kuruluşu Allianz, 55 ülkeden 10 bin çalışanı sayesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Allianz Dünya Koşusu'nda Uluslararası SOS Çocuk Köyleri'ne 500 bin avro destek topladı. Allianz Dünya Koşusu'nun Türkiye ayağına katılan 247 Allianz çalışanı da SOS Çocuk Köyleri'ne destek verdi.

Mayıs başında başlayan 2. Allianz Dünya Koşusu'nun Türkiye ayağına katılan çalışanlar, 90 günde 18 bin 568 kilometre koştu. Allianz Türkiye çalışanları pek çok yöneticinin de katıldığı koşuyu 24. sırada tamamladı.

Dünya koşusu için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da SOS Çocuk Köyleri ile ortaklık kuran Allianz, 134 ülkede bulunan ve çocuklara güvenli bir barınma alanı sağlayan SOS Çocuk Köyleri'nden 10'una destek verdi. Desteklenen SOS Çocuk Köyleri arasında Bangladeş, Ekvador, Mali, Mozambik, Nikaragua, Nijer, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Ukrayna'daki organizasyonlar yer aldı.

Allianz bu destekle birlikte fırtına, sel, deprem ya da kuraklık gibi felaket durumlarında SOS Çocuk Köyleri'ni, personelini ve çevre sakinlerini, yardım gelene kadar güven altında tutmak amacıyla ihtiyaç duyulan her şeyi içeren, özel olarak hazırlanmış acil durum paketlerine katkıda bulundu. Allianz'ın desteğiyle SOS Çocuk Köylerine çadır, tıbbi malzeme, su arıtma sistemi, tekne ve gıda gibi, bir felaket anında gerekecek malzemeler sağlanıyor. Yerel personel ve bölge sakinleri, malzemelerin doğru kullanımı konusunda eğitilerek acil durum planları belirleniyor.

Allianz, gelişmekte olan ülkelerde doğal ya da insan eliyle ortaya çıkan felaketlerle mücadele etmeyi ve genç nesillerin güvenlik sorunlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Allianz Dünya Koşusu da bu amaca hizmet ediyor.

Geçen yılki ilk Allianz Dünya Koşusu'na dünya çapında 12 binden fazla çalışan katılmıştı. İki yıl içinde Allianz Dünya Koşuları'nda toplam 22 bin Allianz çalışanı yaklaşık 3 milyon kilometre kat ederek, 1,1 milyon avro bağış toplamış oldu. Allianz, "En uzun toplu koşu" dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.

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2. Allianz Dünya Koşusu500 Bin AvroAllianzDestekUluslararası SOS Çocuk Köyleri
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