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Allianz "sürdürülebilirlikte lider" oldu

- Şirket, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 100 üzerinden 87 puan alarak listedeki sigorta şirketleri arasında ilk sıraya yerleşti

Allianz "sürdürülebilirlikte lider" oldu

- Şirket, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 100 üzerinden 87 puan alarak listedeki sigorta şirketleri arasında ilk sıraya yerleşti

14 Eylül 2017 Perşembe 14:04
Allianz

İSTANBUL (AA) - Allianz Grubu, bu yıl Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde derecelendirilen sigorta şirketleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Allianz Grubu açıklamasına göre, şirket Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde bu yıl 100 üzerinden 87 puan aldı. Allianz Grubu bu puanla listenin bir numaralı sigorta şirketi oldu.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, küresel çapta şirketleri çevre, sosyal ve yönetişim kriterlerine göre sınıflandırarak sürdürülebilirlik strateji ve performanslarını değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, 17 yıldır aralıksız olarak en iyiler arasındaki yerlerini koruduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, Allianz'ın yatırımcılarına ve paydaşlarına sosyal sorumluluk stratejileri ile performansı hakkında şeffaf olarak bilgilendirme yapmasını sağlıyor. Bu sonucu elde etmekten son derece gururluyuz.

Allianz olarak geleceğe yönelik iddialı hedeflerimiz var. İşe çevre, sosyal ve yönetişim kriterlerini işimize entegre ederek başladık ve sürekli geliştirdik. Kendimize iddialı hedefler koyduk. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunmak için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Dow Jones gibi sürdürülebilirlik endeksleri, Allianz'ın yatırımcılarına ve paydaşlarına şeffaf bir şekilde stratejilerini ve kurumsal sorumluluk performansı paylaşmada önemli bir katkı sağlıyor."

Anahtar Kelimeler:
AllianzDow Jones Sürdürülebilirlik EndeksiOliver Baete
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