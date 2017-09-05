Allianz Türkiye'den girişimcilere fırsat

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, girişimcilere projelerini hayata geçirebilmeleri için fırsat sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, kurum içinde çalışanlarına yönelik özel bir girişimcilik programını uygulamaya koyan Allianz Türkiye, kurum dışında da E-Tohum ile iş birliğine giderken projesi olan girişimcilerin ve inovatif fikri olan çalışanların başvurularını topladı.

Sürdürülebilirlik modelini açıklayan Allianz Türkiye, modelin yapı taşlarından olan girişimcilik ve inovasyonu kurum kültürünün bir parçası haline getirmek üzere İnovasyon Ofisini kurdu.

Bir yandan kurum içinde çalışanlarına yönelik özel bir program başlatıp diğer yandan kurum dışında E-Tohum ile iş birliğine giderek girişimcilere projelerini hayata geçirebilmeleri için fırsat kapılarını açan Allianz, aynı zamanda üniversiteler ve teknoparklar ile arasındaki bağı kuvvetlendirmeye yönelik projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Allianz ve inovasyon kelimelerinden ilham alınarak oluşturulan Allinn İletişim Dünyası, ofisin tüm faaliyetlerinin yürütüleceği bir platform olacak.

Allianz Türkiye, Kurum İçi Girişimcilik Programını çalışanlarının sadece fikirlerini ileteceği bir platform olarak değil, bu fikirlerin hayata geçirileceği ve iş modeline dönüştürüleceği sağlam bir süreç olarak tasarladı.

Çalışanlarının inovatif fikirlerini ve önerilerini sisteme katmak üzere hayata geçirilen projeye başvurular ise mart ayı itibarıyla kabul edilmeye başlandı ve ilk elemeyi geçen iş fikirleri ile mayıs ayı itibarıyla hızlandırma programı çalışmalarına geçildi.

İnovatif fikir sahibi çalışanlar; konunun uzmanlarından oluşan danışmanların desteğiyle hızlandırma ve kuluçka programları ile eğitimler aracılığıyla desteklenerek girişimcilik yetkinlikleri geliştirecek.

Yeni ekonominin girişimleri ve şirketleri ile tanışmak isteyen Allianz Türkiye, çalışanlarının dışında, sigortacılık ve müşteri deneyimi alanındaki inovatif çözümler için dış girişimcilere de çağrı yaptı. Allianz Türkiye, bu kapsamda E-Tohum ve Girişimcilik Vakfı gibi dış paydaşlarla yapılan iş birliği çerçevesinde, kurum dışındaki girişimcilere destek olmayı ve topluma faydalı projeleri bünyesine katmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui, "Toplum için çalışan, değişime ve yenilikçiliğe öncülük eden bir kurum olarak inovasyona, yenilenme ajandamızın ve sürdürülebilirlik modelimizin en önemli yapı taşları arasında yer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Coqui, inovasyon ofisinin Allianz Türkiye'nin her bir biriminin, müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak, onların yeni nesil sigortacılık ihtiyaçlarına cevap verecek projelerin hayata geçmesinde gerek kurum içi girişimci potansiyelini harekete geçirmek gerekse kurum dışındaki girişimcilerle iş birliği yapmak, kurumun tüm kılcal damarlarında inovasyon kanının akmasını sağlamak, çalışma kültürünü ve iş süreçlerini inovasyon ile beslemek amacını taşıdığını belirtti.





