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Allianz'dan "Akıllı Kasko"

- Allianz, yeni ürünü "Akıllı Kasko" ile otomobil ve kamyonet sürücülerine Allianz kalitesine çok daha avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı veriyor

Allianz'dan "Akıllı Kasko"

- Allianz, yeni ürünü "Akıllı Kasko" ile otomobil ve kamyonet sürücülerine Allianz kalitesine çok daha avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı veriyor

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:35
Allianz'dan

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, kaskoda yeni bir alternatif sunuyor.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, otomobil ve kamyonetler, "Akıllı Kasko" ile Allianz kalitesine avantajlı fiyatlarla sahip olabilecek. Özellikle hasar sürecindeki hizmetleriyle öne çıkan Allianz, 14 yaşa kadar olan araçları teminat altına alan "Akıllı Kasko" ürünüyle Allianz Akıllı Kasko Hasar Hizmet Noktaları’nda hasarın yüzde 100’ünü karşılarken, diğer tamirhanelerde ise yüzde 25 muafiyet uyguluyor.

Allianz Akıllı Kasko, yüzde 40 ve üzeri hasarsızlığı olan araçlar için düzenlenmiş poliçelere de ek prim karşılığında "Hasarsızlık Koruma" teminatını ilave ediyor. Söz konusu teminatla, poliçe süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp ya da cam kırılması hasarının oluşması durumunda hasarsızlık indirim hakkı korunuyor, yenilenen poliçede hasarsızlık oranı düşürülmüyor.

- Ki̇şi̇sel eşya temi̇natı eklemek de mümkün


Allianz’ın yeni ürünü "Akıllı Kasko", sel, su baskını, dolu, anahtar kaybı, hukuksal koruma teminatlarının yanı sıra asistans ve mini onarım hizmetlerini de içeriyor. Dileyenler, "Akıllı Kasko"ya ek ücret karşılığında kişisel eşya teminatı da ekletebiliyor. "Akıllı Kasko" arıza durumu dışında, kaza anında çekme-kurtarma hizmeti verirken, ikame araç hizmeti ise ekonomik sınıf araçlarla sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, hasar yönetiminin özel bir uzmanlık gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İsteğe bağlı olarak yaptırılabilen kasko, sigortalının kendi aracı için koruma sağlayan bir ürün. Biz de ürün gamımıza eklediğimiz Akıllı Kasko ile avantajlı fiyatlarla Allianz kalitesinde hizmet sunmayı garanti ediyoruz. Bu ürüne sahip olan müşterilerimiz, muhtemel bir kasko hasarı gerçekleştiğinde, hasar süreçlerini mobil uygulamamız Allianz’ım üzerinden ya da internet sitemiz, çağrı merkezimiz ve acentelerimiz gibi farklı kanallarımızdan takip edebileceği gibi Birebir Hasar Danışmanı ve Hızlı Hasar gibi hizmetlerimizden de ücretsiz olarak yararlanabilecek. Müşterilerimiz adına tüm hasar sürecini takip edip aşamalar hakkında bilgi veren ve evrak teminini kolaylaştırarak hızlı işlem sağlayan Birebir Hasar Danışmanı ve eksper raporu sürecinin tamamlanmasını beklemeden, çok hızlı sürede onarım onayı veren Hızlı Hasar hizmetlerimizin, Akıllı Kasko’nun tercih edilmesini sağlayacak önemli çalışmalar olduğuna inanıyorum."

Anahtar Kelimeler:
Akıllı KaskoAllianz
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