İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, "Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri"nde "Sağlıklı Bireyler" başlığında "Sağlık Destek Programı" ile ödülün sahibi oldu.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin "Allianz Seninle, İyiliğin Yanında" sloganıyla hayata geçirdiği "Sağlık Destek Programı", "Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri"nde, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 3'üncüsü olan "Sağlıklı Bireyler" başlığında ödüle layık görüldü.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen "9'uncu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri" organizasyonunda verilen "Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri"nde, Türkiye'nin öncü kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ödüllendirilirken, Allianz'ın ödülünü şirketin Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Oruç Lembet aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lembet, Türkiye'de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayan ilk küresel sigorta şirketi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik stratejimizi iyi bireyler, iyi kurumlar, iyi bir toplum ve iyi bir çevreye odaklıyoruz. Modelimizin ana yapı taşları da önleyici çözümler ve girişimcilik ile inovasyon üzerine. 'Sağlık Destek Programı' ile başta müşterilerimiz olmak üzere, genel olarak toplum sağlığında iyileşmeyi hedefledik. Proje kapsamında uzaktan hasta takibi, elektronik tıbbi kayıtlar ve sağlık hizmeti eğitimini hedefleyen çalışmalarla hastalıkların daha iyi yönetilmesini sağlıyoruz. Bu uygulamalarımızın, kapsamlı ve sistematik yapısıyla sigorta sektöründe bir ilk olması ve ödüle layık görülmesi bizim en büyük mutluluk kaynağımız."





- Sağlık Destek Programı





Açıklamada yer alan bilgiye göre, Sağlık Destek Programı kapsamında "Diyabet Destek Projesi" ile diyabet hastası sigortalılara ücretsiz olarak verilen medikal ölçüm, veri aktarım cihazı ve ekipmanını içeren özel kit, kan şekerinin düzenli olarak ölçülmesi ve hastalığın kontrol altına alınmasına destek oluyor.

Proje çerçevesinde, sigortalılara sürekli medikal destek veriliyor, hastalık ve hastalık yönetimi konusunda bilgilendirme yapılıyor ve belirlenen sayıda tetkikin anlaşmalı sağlık kurumlarında ya da ikamet adreslerinde ücretsiz olarak yapılması sağlanıyor.

Meme Kanseri Bilgilendirme ve Takip Projesi ile erken tanının hayat kurtarıcı olduğu hatırlatılıyor. Kendi kendine muayene konusunda sigortalıların bilinçlenmesini sağlamak, 40 yaş üstü kadınlara yılda 1 kez ücretsiz mamografi hizmeti sunmak ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı gibi özel zamanlarda SMS, sosyal medya gibi kanallarla farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Dr. Allianz Hizmeti ile sigortalılara 7 gün 24 saat ücretsiz olarak ulaşılabilen doktor ve hemşire kadrosu ile medikal danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu kadro, sigortalıların sorularını yanıtlıyor, ayrıca medikal destek, eve doktor gönderimi ve laboratuvar hizmeti yönlendirmesi de yapıyor.

Evimde Güvendeyim Uygulaması ile ise 70 yaş ve üzeri sigortalıların ev kazalarına karşı korunabilmesi amacıyla evlerinde ücretsiz risk değerlendirmesi yapılarak, riskleri minimize etmek için gereken ürünler yaşam ortamlarına monte ediliyor.



