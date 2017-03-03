Alman devinden flaş karar

Alman otomobil devi Mercedes, 2015-2017 yılları arasında ürettiği A-, B-, C ve E sınıfı otomobillerden CLA, GLA ve GLC modellerinin motor bölümünde oluşan aşırı ısınma yüzünden yangın meydana gelebileceği gerekçesiyle dünya genelinde 1 milyonu yakın aracı geri çağırdığını duyurdu.

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