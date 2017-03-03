Alman devinden flaş karar

Alman otomobil devi Mercedes, 2015-2017 yılları arasında ürettiği A-, B-, C ve E sınıfı otomobillerden CLA, GLA ve GLC modellerinin motor bölümünde oluşan aşırı ısınma yüzünden yangın meydana gelebileceği gerekçesiyle dünya genelinde 1 milyonu yakın aracı geri çağırdığını duyurdu.
Mercedes tarafından motor bölümünde bulunan sert plastikten oluşan parçaların aşırı ısınmadan doyalı yanma ihtimali olabileceği, bu sorunu giderebilmek için geri çağrılan araçlara bir saat içinde yeni bir parça takılarak sorunun giderileceği açıklandı.
Ülkemizde de büyük satış rakamlarına ulaşan Mercedes özellikle c serisinde sattığı araçlarla sıralamaları zorlamıştı.Son dönemde kasa değişikliği nedneiyşe a serisinde de iddialı hale gelen Mercede bunun yanına yenilenen B serisi araçları da piyasaya sürmüştü.E sınıfında ise E 180 modeli ile beklediği satış rakamlarına ulaşan Mercedes G serisinde de son dönemde önemli satış rakamlarına ulaştı.
Mercedes tarafından alınan bu radikal karar sonrası ülkemize Mercedes kullanıcılarının markaya karşı tavırları merak ediliyor.Zira 1.5 lt dizel araçlarında da firma Renault motoru kullandığı iddiası ile bir hayli eleştiri almıştı.