﻿
Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mart 2017 Cuma 21:01

Alman devinden flaş karar

Alman otomobil devi Mercedes, 2015-2017 yılları arasında ürettiği A-, B-, C ve E sınıfı otomobillerden CLA, GLA ve GLC modellerinin motor bölümünde oluşan aşırı ısınma yüzünden yangın meydana gelebileceği gerekçesiyle dünya genelinde 1 milyonu yakın aracı geri çağırdığını duyurdu.

Alman devinden flaş karar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Alman devinden flaş karar
   Alman otomobil devi Mercedes, 2015-2017 yılları arasında ürettiği A-, B-, C ve E sınıfı otomobillerden CLA, GLA ve GLC modellerinin motor bölümünde oluşan aşırı ısınma yüzünden yangın meydana gelebileceği gerekçesiyle dünya genelinde 1 milyonu yakın aracı geri çağırdığını duyurdu.
   Mercedes tarafından motor bölümünde bulunan sert plastikten oluşan parçaların aşırı ısınmadan doyalı yanma ihtimali olabileceği, bu sorunu giderebilmek için geri çağrılan araçlara bir saat içinde yeni bir parça takılarak sorunun giderileceği açıklandı.
   Ülkemizde de büyük satış rakamlarına ulaşan Mercedes özellikle c serisinde sattığı araçlarla sıralamaları zorlamıştı.Son dönemde kasa değişikliği nedneiyşe a serisinde de iddialı hale gelen Mercede bunun yanına yenilenen B serisi araçları da piyasaya sürmüştü.E sınıfında ise E 180 modeli ile beklediği satış rakamlarına ulaşan Mercedes G serisinde de son dönemde önemli satış rakamlarına ulaştı.
   Mercedes tarafından alınan bu radikal karar sonrası ülkemize Mercedes kullanıcılarının markaya karşı tavırları merak ediliyor.Zira 1.5 lt dizel araçlarında da firma Renault motoru kullandığı iddiası ile bir hayli eleştiri almıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Mercedes
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere gelsin Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere...
Emekli promosyonu kızıştı,yakınını getirene ilave 100 TL Emekli promosyonu kızıştı,yakınını getirene...
THY’den Amerika atağı THY’den Amerika atağı
ABD işgal ettiği ülkeye 22 milyar dolarlık silah sattı ABD işgal ettiği ülkeye 22 milyar dolarlık silah...
Rusya’dan flaş karar,yasağı kaldırmıyor Rusya’dan flaş karar,yasağı kaldırmıyor
Bodrum'daki ünlü otel icradan satıldı Bodrum'daki ünlü otel icradan satıldı
Yukarı Çık

Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere...

Haberi Oku