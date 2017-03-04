Alman otomobil devi satıldı

Satışı için uzun zamandır konuşulan Opel firması sonunda Peugeot ve Citroen araçlarının üreticisi Fransız Peugeot Société Anonyme (PSA) satıldı. GM ve PSA dün el sıkıştı. Reuters'ın haberine göre resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.
PSA ve GM konuyla ilgili açıklama yapmazken Opel'le birlikte GM bünyesinde yer alan Vauxhall'ın da PSA bünyesine geçmesi bekleniyor.
Opel yetkilileri dün şirket çalışanlarını toplayarak şirketin satış sürecinde olduğunu belirtti fakat detay vermedi. General Motors son 16 yıldır üst üste Avrupa’da zarar açıklıyor. Opel’in ödemek zorunda olduğu borç ve tazminat tutarlarının 10 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.