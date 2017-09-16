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Alternatif ürün olarak yetiştirilen Ejder meyvesine talep çok

Mersin'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen, tanesi 16 ila 20 liradan satılan ejder meyvesinin ekim alanları yaygınlaşıyor.

Alternatif ürün olarak yetiştirilen Ejder meyvesine talep çok

Mersin'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen, tanesi 16 ila 20 liradan satılan ejder meyvesinin ekim alanları yaygınlaşıyor.

16 Eylül 2017 Cumartesi 12:13
Alternatif ürün olarak yetiştirilen Ejder meyvesine talep çok

MERSİN (AA) - Türkiye'nin yaş sebze ve meyvede ürün çeşitliliğiyle öne çıkan kentlerinden Mersin'de, tanesi 16 ila 20 liradan alıcı bulan ejder meyvesinin ekim alanları genişliyor.

Domates ve limon üretimiyle bilinen Erdemli ilçesinde, alternatif ürün olarak dikilen, ejder meyvesi olarak bilinen pitahayadan verim alınması üzerine ekili alanları yaygınlaştı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, üretim alanındaki incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, meyveye ilginin hızla arttığını söyledi.

Ziraat Odası olarak üreticileri bitki çeşitliliğine yönlendirdiklerini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bitki çeşitliliğinin zenginleştirilmesi açısından üreticilerimize ejder meyvesini tavsiye ediyoruz. Ejder meyvesi gibi tropik meyveler piyasalarda az bulunmasına rağmen büyük ilgi görüyor ve geliri de çok iyi. 1 adet ejder meyvesi seralarda yetiştirilen 20 kilo domatesin fiyatına eş değerde. İlk etapta alıcı bulunur mu diye endişeyle bakılan ejder meyvesi adeta yok satıyor. Bir dönüm serada domates yetiştirildiğinde ortalama 30 bin lira elde edilirken ejder meyvesinden elde edilen para ise 80 bin lirayı buluyor. Tüm çiftçilerimize bu ürünü tavsiye ederken meyvenin mutlaka tadılmasını istiyoruz."

Patlıcanı söktü, ejder meyvesi ekti

Üretici Gani Yıldız, 1 dönüm serasında yetiştirdiği patlıcanlardan ekonomik anlamda istediği karşılığı alamadığı için sökerek yerine ejder meyvesi diktiğini, yetiştirdiği meyvelerden içinin beyaz olanının tanesini 16 liradan, kırmızı olanları ise 20 liradan sattığını anlattı.

İçi kırmızı meyvelerin aroması nedeniyle tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiğini ifade eden Yıldız, "Denemek için diktiğimiz ejder meyvesini artık bundan sonra çoğaltacağız. Bu meyvenin masrafı domates, salatalık ve patlıcana karşın yok denecek kadar az. Domatesin bakımı çok zor ve para etmiyor. Ben seramda ejder meyvesi diktim ve çok memnunum." diye konuştu.

"Avrupa'da bu meyve, ananasın krallığına son verdi"

Meyvenin kopartıldıktan sonra tekrar çiçek açtığını ve 40-45 gün sonra yeni bir meyve daha verdiğini belirten Yıldız, 2-3 yıllık 1 dönümlük bahçeden 32 bin adet meyve alınabileceğini vurguladı.

Meyvenin ana vatanının Tayland ve Vietnam olduğunu aktaran Yıldız, "Avrupa'da bu meyve, ananasın krallığına son veren meyve olarak biliniyor ve çok popüler." ifadesini kullandı.

Muhabir: Derviş Çömez

Anahtar Kelimeler:
Alternatif ürünEjder MeyvesiEkonomiMersinYaş Sebze Ve Meyve
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