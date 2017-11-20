Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103912
ALTIN
161.099
DOLAR
3.9233
STERLİN
5.1907
EURO
4.6062
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına...
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...

Altının gramı rekorlara devam ediyor

Altının gram fiyatı 162 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altının gramı rekorlara devam ediyor

Altının gram fiyatı 162 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

20 Kasım 2017 Pazartesi 13:59
Altının gramı rekorlara devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Dolar kurundaki değer kazancına paralel rekorlara devam eden altının gram fiyatı, 162 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Güne düşüşle başlamasına karşın dolar kurunun 3,90 sınırına kadar çıkmasıyla yükselişe geçen ve 162 lira ile rekor seviyeye çıkan gram altın, saat 13.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 161,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 165 lira, Cumhuriyet altını da 1.081 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.292 dolardan alıcı buluyor

Geçen haftayı 3,8745'ten tamamlayan dolar/TL, bugün 3,90 sınırına kadar çıkmasının ardından şu dakikalarda 3,8970 seviyesinde dengelendi. Uluslararası piyasada bugün sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,17 azalışla 1.292 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de vergi reformuna ilişkin belirsizlikler ve Avrupa'da siyasi gelişmelerin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, buna bağlı olarak doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandığını söyledi.

Doların, TL karşısındaki yükselişinin altının gram fiyatını da rekorlara taşıdığını ifade eden analistler, ABD ve Avrupa'daki gelişmelerin kurlar ve altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Analistler, 22 Kasım Çarşamba günü yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve hafta boyunca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan gram altında 157,5 liranın destek, 162,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Son Güncelleme: 20.11.2017 12:07
Anahtar Kelimeler:
Gram AltınEkonomiDolar Kuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
"E-ihracat, 2023 hedeflerinde önemli rol oynayacak"
VakıfBank Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 80 milyon avro kredi aldı
VakıfBank Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 80 milyon avro kredi aldı
Kütahya'da OEDAŞ kışa hazır
Kütahya'da OEDAŞ kışa hazır
Vodafone'dan
Vodafone'dan "Akıllı Çocuk Saati"
Cardtek Pazarlama Direktörlüğü'ne Fatih Serdar Çelik atandı
Cardtek Pazarlama Direktörlüğü'ne Fatih Serdar Çelik atandı
Sanayide 213 bin yeni istihdam
Sanayide 213 bin yeni istihdam

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim