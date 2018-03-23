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Altının kilogramı 171 bin 50 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogramı 171 bin 50 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 171 bin 50 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogramı 171 bin 50 liraya yükseldi.

23 Mart 2018 Cuma 17:30
Altının kilogramı 171 bin 50 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 171 bin 50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 25 milyon 749 bin 996,90 liralık ve 26 işlemde 38 milyon 679 bin 440,21 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 830 bin 928,40 liralık ve 1 işlemde 360 bin 44,43 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad.,İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetlı Mad, Finansbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,16 değer kazandı.

Muhabir: Bahar Kara

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Ekonomi
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