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Altının onsu yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini gördü

Altının ons fiyatı, Kuzey Kore'nin dünkü "hidrojen bombası" denemesi sonrasında bugün 1.339,64 dolara kadar çıkarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altının onsu yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini gördü

Altının ons fiyatı, Kuzey Kore'nin dünkü "hidrojen bombası" denemesi sonrasında bugün 1.339,64 dolara kadar çıkarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

04 Eylül 2017 Pazartesi 13:07
Altının onsu yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini gördü

İSTANBUL(AA) - Altının ons fiyatı, Kuzey Kore'nin dünkü "hidrojen bombası" denemesi sonrasında bugün 1.339,64 dolara kadar çıkarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istidam verisinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından 1.328,89 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, haftayı 1.325,35 dolardan tamamladı.

Bugüne 1.325,04 dolardan başlayan altının ons fiyatı Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi sonrasında küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve yatırımcıların "güvenli liman" arayışının etkisiyle yılın en yüksek seviyesi olan 1.339,64 doları gördü. Bu seviye aynı zamanda 27 Eylül 2016'dan beri gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Altının ons fiyatı, saat 11.30 itibarıyla 1.338,28 dolarda seyrediyor.

Anahtar Kelimeler:
Altının OnsuEkonomiPiyasalar
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