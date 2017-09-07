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Amazon ikinci idari merkez kurma hazırlığında

e-ticaret devi, ABD'de kurulacak ikinci idari merkez için 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek.

Amazon ikinci idari merkez kurma hazırlığında

e-ticaret devi, ABD'de kurulacak ikinci idari merkez için 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek.

07 Eylül 2017 Perşembe 16:45
Amazon ikinci idari merkez kurma hazırlığında

NEW YORK (AA) - ABD'li e-ticaret devi Amazon, ABD'de ikinci idari merkezini kurmayı planladığını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin Seattle kentindeki idari merkezine ek olarak ABD'nin metropolitan bölgesinde ikinci bir idari merkez kurmak için arayışta olduğu belirtildi.

Açıklamada, firmanın kuracağı yeni idari merkez için 5 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı ve idari merkezlerindeki toplam istihdam sayısını 50 bine çıkarmayı planladığı kaydedildi.

Kurulacak merkezin bulunacağı şehrin en az 1 milyon nüfuslu olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, gerekli iş gücü yeteneğini çekebilmek için şehrin etrafında yeterli kentsel olanakların ve gayrimenkul fırsatlarının bulunması gerektiği bilgisine de yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, yeni kurulacak idari merkezin Seattle'dakine eş olacağına dikkati çekerek, firmanın ikinci idari merkezini kuracağı kente milyarlarca dolarlık yatırım ve iş imkanı getireceğini vurguladı.

Amazon'un verilerine göre, firmanın yaklaşık 750 bin metrekarelik alana kurulu Seattle'daki idari merkezinde 40 binin üzerinde çalışan toplam 33 binada hizmet veriyor.

Seattle'daki idari merkez için 3,7 milyar dolar yatırım yapan Amazon, ayrıca, Seattle ekonomisine 2010-2016'da 38 milyar dolar katkı yaptı.

Muhabir: Övünç Kutlu

Anahtar Kelimeler:
AmazonBilim-teknolojiE-ticaretSeattle
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