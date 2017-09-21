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Amazon.com 'Türk ev tekstili' için geldi

Türkiye pazarına giriş hazırlıklarını sürdüren dünya e-ticaret devi amazon.com'un Avrupa lokasyonundan alım heyeti, Denizlili ihracatçılarla bir araya geldi.

Amazon.com 'Türk ev tekstili' için geldi

Türkiye pazarına giriş hazırlıklarını sürdüren dünya e-ticaret devi amazon.com'un Avrupa lokasyonundan alım heyeti, Denizlili ihracatçılarla bir araya geldi.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:57
Amazon.com 'Türk ev tekstili' için geldi

DENİZLİ (AA) - Dünya e-ticaretinin önde gelen şirketlerinden Amazon.com'un Avrupa lokasyonundan alım heyeti, Türk ev tekstili ürünlerini incelemek üzere Denizli'ye geldi.

Lüksemburg merkezli Amazon Europe'un üst düzey yöneticileri, Shibu Thrakan, Otavio Alves, Krishna Murali ve Gül Sönmez’den oluşan heyet, Denizli İhraçatçı Birliklerinde (DENİB) ihracatçılara sunum yaptı.

Heyet adına açıklama yapan Shibu Thrakan, Amazon'un dünya yapılanması ve bu platformda ticaret yapma yöntemleri hakkında bilgi vererek, Türk firmalarıyla nasıl iş birliği yapabileceklerini anlattı.

Türk firmalarının Amazon markasıyla veya bu platform için özel geliştirdikleri marka ve ürünlerle ağa dahil olabileceklerini anlatan Thrakan, bugün sağladıkları irtibatlar sonrası firmalarla doğrudan görüşme aşamasına geçebileceklerini ifade etti.

Thrakan, Türkiye'nin lojistik anlamda ağa dahil olma konusunda eksikliğinin bulunmadığını, Avrupa'nın hemen yer yerine her gün lojistik transferin mümkün olmasının önemli bir avantaj olduğunu dile getirdi.

Fabrikaları gezip iş yapma yöntemlerini anlattılar

DENİB Başkanı Süleyman Kocasert de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle nitelikli alım heyeti organizasyonu kapsamında ağırladıkları Amazon EU'nun Denizli'den yapacağı alımların ileriki dönemde hızla artmasını beklediklerini söyledi.

Türk ev tekstili ürünlerini "Turkish towel" adı altında pazarlamaya çalıştıklarını, dünya genelinde bilinir bir marka haline geldiklerini aktaran Kocasert, geleneksel dağıtım kanallarındaki başarıyı e-ticarette de geliştirmeyi planladıklarını anlattı.

Havlu, bornoz, ev tekstili fabrikaları ziyaret edildi

Bu kapsamda önde gelen e-ticaret portalı Alibaba'nın ardından Amazon'u da ağırladıklarını bildiren Kocasert, firma yetkililerinin kentte havlu, bornoz ve ev tekstili fabrikalarını ziyaret ettiğini, üretim teknolojisi, kalitesi ve servis hızını yerinde görme imkanı bulduğunu anlattı.

Amazon Europe'un şirketin küresel yapılanması içinde farklı bir konumunun bulunduğunu, kendi markaları altında üretim yaptırarak bir nevi "internet üzerinde perakendecilik" yaptığını kaydeden Kocasert, şöyle devam etti:

"Amazon'un Türkiye'ye bakış açısında son dönemde çok olumlu gelişmeler var. E-ticaret açısından çok yüksek potansiyeli barındırıyoruz. Amazon da bunu fark etmiş durumda. Sanıyorum doğru üretici ve doğru alıcı iyi bir platformda bir araya geldi, çok kısa zamanda iyi çıktılar alacağız. Günün sonunda Amazon'un Türkiye'den çok memnun ayrılacağını ve sonuç olarak Türk ev tekstili ürünlerinin bu platformdan ciddi bir pay alacağına inanıyorum."

Kocasert, dünyada e-ticaret hacminin hızla büyüdüğünü, Türkiye'nin ise henüz emekleme aşamasında olduğunu belirterek, bu konuda ihracatçıda farkındalığın oluştuğunu, internet ortamında markalaşma konusunda birçok firmanın çabasının bulunduğunu aktardı.

Muhabir: Tolga Albay

Anahtar Kelimeler:
Amazon.comDenizliEkonomiEv Tekstili
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