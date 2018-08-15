Amerikan mallarına yüksek vergi geliyor; En önemlileri unutulmuş



Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik savaşta gümrük vergisi silahı çekildi. Türkiye artık Amerika'dan ithal edilen taş kömürü, tütün ürünleri, pirinç, binek otomobiller ile alkollü içecekler, makyaj malzemeleri ile kağıt ürünlerine yüzde 100'e varan ek gümrük vergisi koydu. Ancak markası Amerikan şirketlerine ait olan, Çin, Tayvan, Hindistan gibi uzak doğu ülkelerinde üretilen ve bu ülkelerin malı olarak görülen cep telefonu gibi ürünlerin bu kapsama alınıp alınmadığı bilinmiyor. Yine Amerikan markası olan ve Türkiye'de üretilen tütün ürünleri ile Cargil gibi nişasta bazlı şeker üretimi yapan gıda şirketleri, cola ürünleri, restoran zincirlerinin bu karardan nasıl etkileneceği de henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda özellikle sosyal medyada hızla yayılan Amerikan markalarına yönelik boykot kararına karşı Mc Donalds'ın ilan kampanyası direnmeye çalışırken, iPhone'un sahibi Apple mağazaları satışlarından memnun görünüyor.

İŞTE EK VERGİ UYGULANACAK ÜRÜNLER

BOYKOT GÜMRÜK VERSGİSİ ZAMMINDAN ÖNCE GELDİ

ABD menşeli bazı ürünlere uygulanan ek mali yükümlülük yüzde 100 oranında artırıldı. Ek vergi uygulanacak ürünlerden bazıları; binek otomobiller, alkollü içecekler, kağıt ürünleri, PVC, makyaj malzemeler, taşkömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerden oluşuyor...



ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'de, "ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar" başlıklı karar yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek vergi getirildi. Kararda, "Bu maddenin yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannemesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu değişilik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanır" denildi.

ERDOĞAN: BOYKOT UYGULAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda yaptığı açıklamada, ABD ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamıştı. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. En güzel cevap işimize 4 elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Biz insansız hava araçlarını istediğimizde 'Kongre izin vermiyor' diyorlardı. Kötü komşu bizi evsahibi yaptı. Bunları üretiyoruz. Sıkıntımız yok. Batı'da yapacağımız pek çok görüşme olacak. Batı'dan dostlar arıyor, görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz. Türkiye'de bir araya gelmenin gayretleri içerisindeyiz, bir araya geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rabbimizin yardımı yakındır, endişe etmeyin."