Anadolu Grubu ABank’taki bütün hisselerini devretti

Körfez bölgesinin en önemli bankalarından ve Katar’ın ilk özel bankası olan The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Anadolu Grubu’nda bulunan yüzde 25’lik hisseyi de alarak ,ABank’ın tüm hisselerinin sahibi oldu.The Commercial Bank Yön.Kur. Üyesi ve ABank Yön.Kur.Bşk. Yrd. Omar Hussain Alfardan bu hamlenin iki banka arasındaki sinerjiyi güçlendirerek daha fazla entegrasyon yaratacağını belirtti.Alfardan “ABank’a olan yatırımımız,Türkiye’yi orta ve uzun vadede çok önemli bir yatırım merkezi olarak gördüğümüzün somut bir göstergesi.ABank’ın yüzde yüz hissedarı olmak,Katar ve Türkiye’deki müşterilerimize ,her iki ülkede kusursuz bir bankacılık deneyimi sunacağımız anlamına geliyor.” dedi.Anadolu Grubu Yön.Kur.Bşk. Tuncay Özilhan ise 3 yılı akın süredir son derece verimli şekilde devam eden ortaklık için teşekkür ederken,ABank’ı emin ellere teslim ettiklerini vurguladı.