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Anadolu Grubu holding şirketleri tek çatı altında birleşiyor

- Anadolu Grubu’nun hissedarları olan Yazıcılar Holding AŞ, Özilhan Sınai Yatırım AŞ ve Anadolu Endüstri Holding AŞ’nin birleştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar neticelendirildi - Anadolu Grubu İcra Başkanı Zorlu: - "Yıllardır kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş bir yapıda faaliyetlerini yürüten Anadolu Grubu, bu gelişme ile birlikte varlığını nesilden nesile aktaracak, değer üretiminde sürdürülebilirliğe olan inancıyla ülkemiz için çalışmaya, üretmeye büyüyerek devam edecek"

Anadolu Grubu holding şirketleri tek çatı altında birleşiyor

- Anadolu Grubu’nun hissedarları olan Yazıcılar Holding AŞ, Özilhan Sınai Yatırım AŞ ve Anadolu Endüstri Holding AŞ’nin birleştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar neticelendirildi - Anadolu Grubu İcra Başkanı Zorlu: - "Yıllardır kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş bir yapıda faaliyetlerini yürüten Anadolu Grubu, bu gelişme ile birlikte varlığını nesilden nesile aktaracak, değer üretiminde sürdürülebilirliğe olan inancıyla ülkemiz için çalışmaya, üretmeye büyüyerek devam edecek"

26 Aralık 2017 Salı 22:04
Anadolu Grubu holding şirketleri tek çatı altında birleşiyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Grubu’nun hissedarları olan Yazıcılar Holding AŞ, Özilhan Sınai Yatırım AŞ ve Anadolu Endüstri Holding AŞ’nin birleştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar neticelendirildi.

Anadolu Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grubun hissedarları olan Yazıcılar Holding AŞ, Özilhan Sınai Yatırım AŞ, ve Anadolu Endüstri Holding AŞ’nin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin devam eden çalışmalar, bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantıları ile sonuçlandı.

AG Anadolu Grubu Holding AŞ ismi altında birleşecek ve Borsa İstanbul'da işlem görecek birleşik yapıda, kurucu Yazıcı ve Özilhan ailelerinin eşit temsil ve eşit yönetim hakları olacak. Bu yeni şirket, bira, meşrubat, perakende, tarım-gıda, otomotiv, kırtasiye, hızlı tüketim restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonları ile faaliyetlerine geniş bir alanda devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu’nun üç kurucu şirketinin tek çatı altında bir araya gelmesinin grubun karlılığını, etkinliğini ve verimliliğini artıracağını belirtti.

Kurumsal ve hukuki yönetim altyapılarının güçlenmesiyle, faaliyetlerinin daha ekonomik ve kuvvetli bir şekilde yürütüleceğini ve tüm paydaşlar için yaratılan değerin üst seviyeye çıkacağını aktaran Zorlu, "Yıllardır kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş bir yapıda faaliyetlerini yürüten Anadolu Grubu, bu gelişme ile birlikte varlığını nesilden nesile aktaracak, değer üretiminde sürdürülebilirliğe olan inancıyla ülkemiz için çalışmaya, üretmeye büyüyerek devam edecek." ifadelerini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
Anadolu Grubu
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