Anadolu Hayat Emeklilik, sürdürülebilir gelecek için çalışıyor

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi UNEP-FI'ye Türkiye'den kabul edilen ilk ve tek bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketi Anadolu Hayat Emeklilik, karbon ayak izini sıfırlayarak karbon nötr oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Hayat Emeklilik, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ve Karbon Ayak İzi Yönetimi Projelerini Escarus danışmalığında hayata geçirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, Herkese İyi Gelecek sloganından yola çıkarak insanların geleceklerini güvence altına alma bilinci geliştirme, kişilere ihtiyaçlarını karşılayan finansal çözümler sunma ve uzun vadeli istikrarlı emeklilik fonları yaratma misyonuyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını topluma değer katmanın bir yolu olarak gördüklerini kaydeden Erkan, "Yayınladığımız sürdürülebilirlik politikası ile çevre, sosyal, iklim değişikliği, sorumlu yatırım stratejisi, yeni ürünler, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, çalışma standartları, etik kuralları ve müşteri memnuniyeti yaklaşımı konularındaki önceliklerimizi tüm paydaşlarımız ile paylaşıyor, her fırsatta sektöre de sürdürülebilirlik konusunda örnek olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkan, şunları kaydetti:

"Büyüyen nüfus ve artan tüketimin çevreye olan olumsuz etkisi ne yazık ki katlanarak artıyor. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sürdürülebilirliği tüm süreçlerimize entegre eden projeleri hayata geçiriyoruz. Karbon Ayak İzi Yönetimi ile de Anadolu Hayat Emeklilik’in ticari faaliyetleri neticesinde karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik stratejileri belirleyip, 2016 yılı için oluşan kurumsal karbon ayak izini nötr hale getirdik.

Yakın zamanda sektörümüzde yine bir ilke imza attık ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi UNEP-FI'ye üye olduk. Bu üyelikle benzer çalışmalar yapan firmalarla bilgi paylaşımı, yeni ürünler oluşturulması ve sigortacılık faaliyetlerine sürdürülebilirlik ekseninden ne gibi faydalar sağlanabileceği gibi birçok konuda paylaşımlar yapmayı amaçlıyoruz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve finans sektörü arasındaki küresel ortaklığın bir parçası olmak bizim için çok değerli."

