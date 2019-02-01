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Ankara; IMF ile bir daha asla

Türkiye'nin IMF ile kredi anlaşması yapacağı yolunda sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı bir açıklama ile yalanladı. 

Ankara; IMF ile bir daha asla

Türkiye'nin IMF ile kredi anlaşması yapacağı yolunda sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı bir açıklama ile yalanladı. 

01 Şubat 2019 Cuma 14:53
Ankara; IMF ile bir daha asla

Ankara; IMF ile bir daha asla


Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu ( IMF) ile anlaşma yapacağı yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı. Bakanlık, son günlerde çeşitli yayın organlarında çıkan haberler ve sosyal medyada Türkiye'nin IMF ile kredi görüşmesi yaptığı yönündeki paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

'ALGI OPERASYONU'

Bakanlıktan yapılan açıklamada IMF'nin bu süreçte gündeme gelmesinin algı operasyonu olduğunu kaydedildi. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejilerle ekonomideki güçlenmenin devam edileceği kaydedilen açıklamada "IMF ile yolun kesişmesi dahi söz konusu değil" denildi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"Türkiye ekonomisi ile ilgili "kriz" beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz.


Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye'nin; ne kredi açısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır.

Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır. Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır.
Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenme devam edecektir."

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