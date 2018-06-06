Ankara ve İzmir'de kampanyayı duyan Mahall'lere koştu

Türkerler Holding'in, Mahall Bomonti İzmir ve Mahall Ankara projelerinde başlattığı kampanya yoğun ilgi gördü. Kampanyanın ilk haftasında Mahall Ankara'yı ziyaret edenlerin sayısı yüzde 74, Mahall Bomonti İzmir Tanıtım Ofisi'ne gidenlerin sayısı yüzde 70'in üzerinde arttı.

Mahall Bomonti İzmir'de, KDV indirimine ek olarak, 30 Haziran'a kadar peşinatsız yüzde 15 indirim ve 0,98 banka kredisi avantajı sunuluyor. İsteyenler Mahall Bomonti İzmir'de nakit alımlarda yüzde 20 indirim avantajından da faydalanabiliyor.

Mahall Ankara'da ise KDV indirimine ek olarak nakit ödemede yüzde 20 indirim sunuluyor. Projede yüzde 5 peşinatta ödemelere 1 yıl sonra başlama imkanı ve 'Hemen Teslim' imkanı dikkat çekiyor.



Türkerler Holding'in başlattığı kampanya konut sahibi olmak isteyen vatandaşı ve yatırımcıları harekete geçirdi. Hükümetin tapu harcı, KDV ve faiz desteğinin ardından, gayrimenkul sektörünün başlattığı tarihi kampanyayı güçlü bir katkıyla daha ileri taşıyan Türkerler Holding'in Ankara ve İzmir'deki projelerine ilgi oldukça arttı.

Yapımı tamamlanan ve yaşamın başladığı Mahall Ankara'da ziyaretçi sayısında, 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında önceki haftalara göre yüzde 74 artış yaşandı. Mahall Ankara'da, tapu harcı ve KDV oranlarındaki indirimin yanı sıra nakit ödemelerde yüzde 20 indirimle ofis ya da konut sahibi olabilmek mümkün. Mahall Ankara'daki kampanyada tapu ve KDV indiriminin yanı sıra 0.98 faizle yüzde 5 peşinatta ödemelere 1 yıl sonra başlama avantajı da sunuluyor.

Mahall Bomonti İzmir'deki ziyaretçi sayısında da kampanyanın başladığı hafta yüzde 70'in üzerinde artış yaşandı. Mahall Bomonti İzmir projesinde, ofislerde 84 ay, konutlarda 72 ay faizsiz taksit seçeneğine ek olarak peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanıyor. Ayrıca peşinatsız yüzde 15 indirim,0,98 banka kredisi avantajı sunuluyor.

"Vatandaş ve yatırımcılar fırsatı çok iyi gördü"

Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Attila Sezgin, "Hükümetimizin özellikle KDV indirimi ve konut faiz oranlarının düşürülmesi kararı çok etkili oldu. Bunun üzerine sektörle birlikte Türkerler olarak biz de önemli adımlar attık. Vatandaşlar ve yatırımcılar bu fırsatı çok iyi gördü. Seçim öncesi olmasına rağmen başlattığımız kampanyaya gösterilen ilgiden ve satışlardan son derece memnunuz" diye konuştu. Mahall Ankara ve Mahall Bomonti İzmir'deki kampanya fırsatları stoklarla sınırlı ve 30 Haziran'da sona erecek.

Mahall Bomonti İzmir, kentte birçok ilki bir arada sunacak

İzmir'de, tarihi Bomonti arazisinde, fabrika binalarından oluşan 9 tarihi binanın restorasyonu ve yeni inşa edilecek 3 blokla birlikte uluslararası standartlarda yepyeni bir yaşam, iş ve eğlence merkezi kuruluyor. Mahall Bomonti İzmir; kentin, yaşam kalitesi, tasarım anlayışı, inşaat teknolojisi ve güvenlik seviyesi en yüksek projesi olarak tasarlandı. Uluslararası standartlarda ofis katları, rezidanslar, dünya markası eğlence ve alışveriş markalarından oluşan meydanı, müze, açık hava sineması, tüm körfeze hakim seyir terası, şık restoran ve kafelerden oluşacak proje, özgün konseptiyle İzmir'de birçok ilki bir arada sunacak.

Mahall Ankara, başkentin kalbinin attığı çok özel bir konumda

Mahall Ankara, kentin yükselen yıldızı Eskişehir Yolu'nda, projenin yanı başında yer alan bakanlık binaları, kamu kurumlarının yerleşkeleri, üniversiteler, şehir hastanesi ve özel yatırımlar ile tam bir cazibe merkezi haline geliyor. Mahall Ankara, 10 bin kişinin yaşayacağı, çalışacağı, eğleneceği konut, ofis ve mağazalardan oluşan çok yönlü bir karma proje.