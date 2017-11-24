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Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtına

- AEDAŞ, Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören ilçelerde vatandaşların elektrik kesintisinden etkilenmemesi için seferber oldu - AEDAŞ Genel Müdürü Müdüroğlu: - "Afetten etkilenen 15 mahallede, 58 orta gerilim ve 214 alçak gerilim hattı hasar gördü"

Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtına

- AEDAŞ, Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören ilçelerde vatandaşların elektrik kesintisinden etkilenmemesi için seferber oldu - AEDAŞ Genel Müdürü Müdüroğlu: - "Afetten etkilenen 15 mahallede, 58 orta gerilim ve 214 alçak gerilim hattı hasar gördü"

24 Kasım 2017 Cuma 15:01
Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtına

ANTALYA (AA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören ilçelerde vatandaşların elektrik kesintisinden etkilenmemesi için yoğun çaba gösterdi.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, kentin batı ilçelerinde etkili olan fırtına ve hortum, bölgedeki elektrik hatlarında da tahribata yol açtı.

Afetin ilk dakikalarında AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu başkanlığında oluşturulan kriz masası, malzeme, ekip ve araç koordinasyonunu sağladı.

Çevre il ve ilçelerden gelen destek personelle birlikte 220 saha görevlisinin çalışmalarıyla vatandaşların enerji kesintisinden etkilenmesi önlendi.

Şiddetli yağış ve fırtınanın devam ettiği saatlerde hasar tespit çalışmalarına başlayan ekip, ilk gün sabah bölgeye 5 tır, 2 kamyon ve 2 transit araçla malzeme sevk etti. Takviye ekiplerin desteğiyle malzemeler bölgeye ulaştırıldı.

Bölgede 5 vinç, 6 kepçe, 22'si platformlu 32 araçla kesintisiz hizmet verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, afetten etkilenen 15 mahallede 58 orta gerilim ve 214 alçak gerilim hattının zarar gördüğünü bildirdi.

Demre, Kaş, Finike ve Kumluca'da 245 trafo bölgesinde hasar oluştuğunu belirten Müdüroğlu, "İlk gün bunların 233'üne enerji verildi. Sonraki 24 saatte ise kalan 12 trafonun enerjisi verilerek, 16 Kasım itibarıyla çağrı merkezine ulaşan tüm arıza ihbarları giderildi, normal çalışma koşullarına geçildi." ifadelerini kullandı.

İki gün boyunca tüm izinlerin iptal edildiğine ve ekiplerin yoğun bir özveriyle çalıştığına işaret eden Müdüroğlu, bölgede görevli dağıtım şirketi olarak vatandaşı elektriksiz bırakmamak için büyük gayret gösterdiklerini, ekiplerin sert doğa koşullarına karşı mücadele verdiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
AEDAŞAntalya'daki şiddetli Yağış Ve FırtınaBahadır Müdüroğlu
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