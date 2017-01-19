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19 Ocak 2017 Perşembe 06:45

Antalyalı sanayiciye CLK Akdeniz zulmü: Maliyeti devlet ödüyor

Mevlüt Yakışıklı adlı vatandaşa CLK Akdeniz elektrik dağıtım şirketinin zulmü görenleri duyanları hayrete düşürüyor. 2 yıldır "Kaçak elektrik" kullandığı için ceza kesilen vatandaşa kaçak elektrik kullandığını belgeyemeyen CLK Akdeniz'e kimse hesap soramıyor.

Antalyalı sanayiciye CLK Akdeniz zulmü: Maliyeti devlet ödüyor
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Antalyalı sanayiciye CLK Akdeniz zulmü: İşyeri çalışanı hırsız, intikamını CLK Akdeniz ile aldı

Burası Antalya, Sadece Türkiye'nin değil, dünyada turizmin gözbebeği. Antalya sadece turizmle değil, tarım ve tarıma dayalı küçük ölçekli sanayi yatırımlarıyla da övgüye değer bir şehir. Antalyalı yatırımcıların, küçük ölçekli sanayicilerin en büyük sorunu ise elektrik dağıtım şirketi CLK Akdeniz'in fütursuz, hukuksuz davranışları. Öyle ki, Mevlüt Yakışıklı adlı küçük bir yatırımcıya uyguladığı haksızlığın devlete olan maliyeti 880 bin TL'yi bulmasına rağmen iki yıldır halâ çözülemedi.



Nedeni ise yöre halkının da sık sık dile getirdiği, yakındığı hatta isyan ettirdiği konu 'Siyasal ayrımcılık'

İddiaya göre AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen CLK Akdeniz'ni sahiplerinin elde ettiği siyasi nüfuz, bölgede kendiliğinden üstünlük sağlamaya yol açmış. Mağdur vatandaşlardan Mevlüt Yakışıklı bunun en canlı tanığı. Vatandaşın elektriğini "Kaçak kullanıyorsun" diyerek kezen CLK Akdeniz, iki yıldır ne mahkemeye ne de konunun uzmanlarına Mevlüt Yakışıklı adlı vatandaşın "Kaçak elektrik" kullandığını ispat edemedi.



Küçük ölçekli bir yatırımcı olan ve geçtiğimiz yıla kadar yanında 5 kişi çalıştıran Mevlüt Yakışıklı, bir personelini hırsızlık yaparken suç üstü yakalayıp kapı dışarı edince olanlar olmuş.
Hırsızlık zanlısı eski çalışanı, şirketin enerjisini satın aldığı kurum olan CLK Akdeniz'e giderek kovulduğu işyerinin kaçak elektrik kullandığını ihbar etmiş.

Bu ihbarın ardından gelişen olaylar zinciri başta Antalya mahkemeleri, Başbakanlık BİMER, Enerji Bakanlığı ve EPDK'ya kadar giden süreci tetiklemiş.

Kendi memleketinde yatırım yapmanın onurunu yaşarken, kaçak elektrik kullanmakla suçlanan Mevlüt Yakışıklı, uğradığı haksızlıkla mücadele ederken, CLK Akdeniz'in Antalya'da derin bir nüfuz alanında koruma altına alındığını farketmiş. Antalyalı'lara has duruşunu bozmayan Mevlüt Yakışıklı durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak ilgili tüm devlet birimlerine iletmesine rağmen sonuç alamamış.

5 çalışanı "Ağabey üretim yapamıyorsun, senden maaş almak bize haksızlık oluyor" diyerek işinden ayrılmış. Mevlüt Yakışıklı elinin emeği, alnının teriyle para kazanan çalışanlarının gösterdiği onuru, CLK Akdeniz yöneticilerinin gösterememesine isyan ediyor.



Açtığı davalarda kendisine çıkarılan engeller Mevlüt Yakışıklı'nın ruh sağlığını bozmuş. 1.5 yıldır psikolojik tedavi gören ve yuvası dağılmanın eşiğine gelen Mevlüt Yakışıklı, sorunları aşabilmek için Sosyal Medya'dan kamuoyuna seslenmekte bulmuş. 2 yıldır elektriksizlik yüzünden üretimi durma noktasına gelen vatandaş kendi zararından daha çok devletin vergi, SGK ve işsiz maaşı gibi gelirlerinden zarar ettiğini belirterek yetkililerin ardın bu sorunu çözmesini istiyor.

Mevlüt Yakışıklı kimseden para, pul, ayrıcalık istemiyor. İstediği tek şey Adalet.

Onbinlerce vatandaş Yakışıklı'ya moral vermek için seferber olmuş durumda. Ancak yeterli mi?

CLK Akdeniz'in Antalya'da ve Akdeniz Bölgesi'ndeki hukuksuz uygulamaları, adalete meydan okuyan ukala çalışanları, hırsızlarla kolkola giren teknisyenlerinin kabalığı sadece Mevlüt Yakışıklı'yı değil çok sayıda vatandaşı da pes ettirmiş. Söz konusu vatandaşın sosyal medya hesabına yapılan yorumlarda benzer uygulamalardan mağdur olduğunu söyleyenler de var. Bazı forumlarda ise aynı şirketin çağrı merkezine erişememek, yüksek faturalar, fatura itirazlarında aylarca bekletilmeler gibi çok sayıda şikayet yer alıyor.

 
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