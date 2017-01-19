Antalyalı sanayiciye CLK Akdeniz zulmü: Maliyeti devlet ödüyor

Antalyalı sanayiciye CLK Akdeniz zulmü: İşyeri çalışanı hırsız, intikamını CLK Akdeniz ile aldı

Burası, Sadece Türkiye'nin değil, dünyada turizmin gözbebeği. Antalya sadece turizmle değil, tarım ve tarıma dayalı küçük ölçekli sanayi yatırımlarıyla da övgüye değer bir şehir. Antalyalı yatırımcıların, küçük ölçekli sanayicilerin en büyük sorunu ise elektrik dağıtım şirketi'in fütursuz, hukuksuz davranışları. Öyle ki,adlı küçük bir yatırımcıya uyguladığı haksızlığın devlete olan maliyeti 880 bin TL'yi bulmasına rağmen iki yıldır halâ çözülemedi.Nedeni ise yöre halkının da sık sık dile getirdiği, yakındığı hatta isyan ettirdiği konu 'Siyasal ayrımcılık'İddiaya göre AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen'ni sahiplerinin elde ettiği siyasi nüfuz, bölgede kendiliğinden üstünlük sağlamaya yol açmış. Mağdur vatandaşlardan Mevlüt Yakışıklı bunun en canlı tanığı. Vatandaşın elektriğini "Kaçak kullanıyorsun" diyerek kezen CLK Akdeniz, iki yıldır ne mahkemeye ne de konunun uzmanlarına Mevlüt Yakışıklı adlı vatandaşın" kullandığını ispat edemedi.Küçük ölçekli bir yatırımcı olan ve geçtiğimiz yıla kadar yanında 5 kişi çalıştıranbir personelini hırsızlık yaparken suç üstü yakalayıp kapı dışarı edince olanlar olmuş.Hırsızlık zanlısı eski çalışanı, şirketin enerjisini satın aldığı kurum olan CLK Akdeniz'e giderek kovulduğu işyerinin kaçak elektrik kullandığını ihbar etmiş.Bu ihbarın ardından gelişen olaylar zinciri başta Antalya mahkemeleri, Başbakanlık, Enerji Bakanlığı ve'ya kadar giden süreci tetiklemiş.Kendi memleketinde yatırım yapmanın onurunu yaşarken, kaçak elektrik kullanmakla suçlananuğradığı haksızlıkla mücadele ederken, CLK Akdeniz'in Antalya'da derin bir nüfuz alanında koruma altına alındığını farketmiş. Antalyalı'lara has duruşunu bozmayan Mevlüt Yakışıklı durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak ilgili tüm devlet birimlerine iletmesine rağmen sonuç alamamış.5 çalışanı" diyerek işinden ayrılmış.elinin emeği, alnının teriyle para kazanan çalışanlarının gösterdiği onuru,yöneticilerinin gösterememesine isyan ediyor.Açtığı davalarda kendisine çıkarılan engeller Mevlüt Yakışıklı'nın ruh sağlığını bozmuş. 1.5 yıldır psikolojik tedavi gören ve yuvası dağılmanın eşiğine gelen Mevlüt Yakışıklı, sorunları aşabilmek için Sosyal Medya'dan kamuoyuna seslenmekte bulmuş. 2 yıldır elektriksizlik yüzünden üretimi durma noktasına gelen vatandaş kendi zararından daha çok devletin vergi, SGK ve işsiz maaşı gibi gelirlerinden zarar ettiğini belirterek yetkililerin ardın bu sorunu çözmesini istiyor.Mevlüt Yakışıklı kimseden para, pul, ayrıcalık istemiyor. İstediği tek şeyOnbinlerce vatandaş Yakışıklı'ya moral vermek için seferber olmuş durumda. Ancak yeterli mi?'in Antalya'da ve Akdeniz Bölgesi'ndeki hukuksuz uygulamaları, adalete meydan okuyan ukala çalışanları, hırsızlarla kolkola giren teknisyenlerinin kabalığı sadece Mevlüt Yakışıklı'yı değil çok sayıda vatandaşı da pes ettirmiş. Söz konusu vatandaşın sosyal medya hesabına yapılan yorumlarda benzer uygulamalardan mağdur olduğunu söyleyenler de var. Bazı forumlarda ise aynı şirketin çağrı merkezine erişememek, yüksek faturalar, fatura itirazlarında aylarca bekletilmeler gibi çok sayıda şikayet yer alıyor.