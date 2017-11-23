Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105964
ALTIN
163.488
DOLAR
3.9388
STERLİN
5.2470
EURO
4.6620
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret
Karabağ sahasında Chelsea'ye mağlup oldu
Karabağ sahasında Chelsea'ye mağlup oldu
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek
Anadolu Efes 6. kez 'dalya'...

Antep fıstığı altınla yarışıyor: Kilosu 100 lirayı geçti

Kuruyemiş sektöründe Antep Fıstığı fit artışında rekor üstüne rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl kilosunu 35 - 40 TL'den tükettiğimiz Antep Fıstığı bu yıl 100 liraya dayandı

Antep fıstığı altınla yarışıyor: Kilosu 100 lirayı geçti

Kuruyemiş sektöründe Antep Fıstığı fit artışında rekor üstüne rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl kilosunu 35 - 40 TL'den tükettiğimiz Antep Fıstığı bu yıl 100 liraya dayandı

23 Kasım 2017 Perşembe 10:41
Antep fıstığı altınla yarışıyor: Kilosu 100 lirayı geçti


Antep fıstığı altınla yarışıyor: Kilosu 100 lirayı geçti


Geçtiğimiz yıl kilosu 35 liradan satılan Antep fıstığı bu yıl 100 liraya dayandı, Antep fıstığının içi ise 160 TL'den satılıyor.

Fıstığın başkenti' olarak bilinen Gaziantep'te bu yıl kurak geçen mevsimi ardından Antep fıstığı fiyatları el yakmaya başladı. İzmir'de kuru yemiş esnafı da tüketiciler de fiyatların yüksekliğinden yakındı.


Türkiye'de son yıllarda görülen mevsimsel değişiklerden en fazla etkilenen ürünler arasında kuru yemişler yer aldı. Fiyatları ile el yakan Antep fıstığı da, gram altınla yarışır hale geldi. İç Antep fıstığının kilosu 160 lirayı görürken, kabuklusu ise 80- 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. İzmir'deki kuru yemiş esnafı ve tüketiciler de fiyatlardan şikayetçi. Antep fıstığının fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebinin aracılar olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Üyesi ve İzmir'in köklü kuru yemiş esnaflarından Bekir Şahiner, şöyle dedi:


"Antep fıstığının toptan maliyeti 50- 60 lira arasında değişiyor. Bize geldikten sonra kalitesini arttırmak için eleyip tekrar kavuruyoruz. Üreticiden bize gelene kadar aracılar fiyatı çok yükseltiyor. Malı stok yapıp, 'Ürün yok' diyerek ellerinde bekletiyorlar. Bir ara 30 liradan bile işlem gördü. 2 ay geçtikten sonra ürünü sakladıkları için bu rakamları buldu. Aracılar ürünü biraz daha bekletirse daha da yükselecek. Biz yükseltemiyoruz, o yüzden şu anda fiyatları 62 liraya kadar indirdik. Vatandaşlar ciddi şekilde tepki gösteriyor. Altınla yarışıyor resmen fiyatlar. Bazı müşteriler suratımıza atar gibi bırakıp gidiyor. Alan da satan da memnun değil."

Anahtar Kelimeler:
Antep Fıstığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
KalDer 26. Kalite Kongresi
KalDer 26. Kalite Kongresi
Türkiye Kalkınma Bankası'na 200 milyon dolarlık finansman
Türkiye Kalkınma Bankası'na 200 milyon dolarlık finansman
Tüketici güven endeksi azaldı
Tüketici güven endeksi azaldı
Zorlu Enerji yenilenebilir hedefine odaklandı
Zorlu Enerji yenilenebilir hedefine odaklandı
TÜSİAD Başkanı Bilecik büyüme tahminini açıkladı
TÜSİAD Başkanı Bilecik büyüme tahminini açıkladı
KalDer 26. Kalite Kongresi
KalDer 26. Kalite Kongresi
Türk Telekom denizaltından fiber optik kabloyla iki yakayı birleştirdi
Türk Telekom denizaltından fiber optik kabloyla iki yakayı birleştirdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim