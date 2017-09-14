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Antep fıstığında rekolte taban, fiyatlar tavan yaptı

Genetik yapısı itibarıyla hasatta "yok yılı"nı yaşayan Antep fıstığında, yarı yarıya düşen rekolte nedeniyle fiyatlar arttı.

Antep fıstığında rekolte taban, fiyatlar tavan yaptı

Genetik yapısı itibarıyla hasatta "yok yılı"nı yaşayan Antep fıstığında, yarı yarıya düşen rekolte nedeniyle fiyatlar arttı.

14 Eylül 2017 Perşembe 14:26
Antep fıstığında rekolte taban, fiyatlar tavan yaptı

GAİZANTEP-Kerem Kocalar

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığında rekolte kaybı nedeniyle fiyatlar ikiye katlandı.

Hasat döneminin hummalı şekilde sürdüğü Antep fıstığı üreticisi, ürün azlığından yakınıyor. Normal şartlarda ağaç başı ortalama 40 kilogram ağaç başı ürün alan üreticiler, genetik özelliği nedeniyle "yok yılı"nda olan ağaçlardan ortalama 20 kilogram ürün toplayabiliyor.

Geçen sezon 130 bin ton civarında rekoltenin elde edildiği Antep fıstığında bu sezon ise 30 ila 50 ton arasında rekolte öngörülüyor. Rekoltede yaşanan gelişmeler, fiyatlarda da artışa neden oldu.

Antep fıstığında rekolte düşüklüğü nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışı, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nı da etkiledi. Antep baklavasının olmazsa olmazı olan fıstıktaki fiyat artışı, baklava tezgahlarına da yüzde 15 yansıdı.

Rekoltedeki düşüş fiyata yansıyor

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antep fıstığının genetik yapısı itibarıyla bir yıl bol, ertesi yıl ise az ürün verdiğini dile getirdi.

Geçen yıl "var yılını yaşayan fıstığın bu yıl hasatta üreticiyi mutlu etmediğini anlatan Uçar, geçen yıl 130 bin tona yakın rekolte elde edilen Antep fıstığının sezonu neredeyse üçte birlik üretimle kapatmasını beklediklerini vurguladı.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Uçar, toptan olarak baklavada kullanılan birinci sınıf boz iç fıstığın geçen sene 45-50 liradan satılırken bu yıl 100-110 lira arasında, çerezlik fıstığın ise geçen yıl 25-30 lira arasında alıcı bulurken şimdilerde 45-50 liradan üreticiye ulaştığını kaydetti.

Baklavaya yüzde 15 zam

Gaziantep'te merkezli Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş da "Antep fıstığında yaşanan artış ortada. Ancak biz bu rakamları baklavaya yansıtmak istesek tüketici için büyük bir zorluk ortaya koşmuş oluruz. O yüzden kentteki belirli başlı bilinen markalar olarak yüzde 15 civarında zam yaptık. Böylelikle aradaki farkı da kendi karlarımızdan karşılamaya çalıştık." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBaklavaEkonomiGaziantep
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