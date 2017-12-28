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'Antep köy kahkesi'ne coğrafi işaret tescili

Türk Patent ve Marka Kurumu "Antep köy kahkesi"ni coğrafi işaret olarak tescilledi.

'Antep köy kahkesi'ne coğrafi işaret tescili

Türk Patent ve Marka Kurumu "Antep köy kahkesi"ni coğrafi işaret olarak tescilledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:08
'Antep köy kahkesi'ne coğrafi işaret tescili

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB) "Antep köy kahkesi"nin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonuçlandı.

GTB'den yapılan açıklamada, kentte özellikle ramazan bayramlarında konuklara ikram edilmek üzere büyük bir özenle hazırlanan asırlık lezzet Antep köy kahkesinin, coğrafi işaret tescil belgeli ürünler arasına katıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Antep köy kahkesinin tescili için yaklaşık 2 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını kaydetti.

Bayram, "Geleneksel hazırlanışını ve ayırt edici özelliklerini belirleyerek resmi başvurusunu yaptığımız Antep köy kahkesi, üç aylık askı sürecinin ardından 25 Aralık 2017 tarihinde tescil edildi." ifadesini kullandı.

Özgür Bayram, şunları kaydetti:

"Antep köy kahkesi, Gaziantepliler için sadece bayramlarda misafirlere ikram edilmek veya tüketilmek üzere hazırlanan özel bir kurabiye çeşidi değil. Meşakkatli yapım aşamasından dolayı Gaziantep bayram yemekleri gibi genellikle komşu ve ailelerin bir araya gelmesiyle imece usulü hazırlanan bir lezzet. Evde ve pide fırınlarında akrabaların ve komşuların, uzun solukta hep birlikte hazırladığı bu tat, aynı zamanda insanlar arasında sosyalleşmeye ve komşuluk ilişkilerine de katkı sağlıyor. Bu nedenle bu ürünümüzün tescilini alarak sadece hazırlanışını belirli standarda bağlamıyoruz, aynı zamanda bir geleneğimizi geleceğe taşıyoruz."

Son iki ayda 6 ürün için coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarına dikkati çeken Bayram, başvuru işlemleri tamamlanan 14 ürün için de sürecin devam ettiğini bildirdi.

Muhabir: Yeter Erdine

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