Apaydın; Hurda yasası esnaf için piyango

-“ÖTV İNDİRİMİ VE HURDA YASASI ŞOFÖR ESNAFI İÇİN PİYANGO”

-“ŞOFÖR ESNAFIMIZ NEFES ALACAK”

-“YAŞLI ARAÇLARDA TAKOGRAF ZORUNLULUĞUNA ESNEKLİK ŞART”

, 1997 Model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş olan vergi cezaları ile tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesinin şoför esnafını oldukça rahatlatacağını söyledi.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması İle bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasını değerlendiren“Hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de ekonomiye katkı sağlanması bakımından bu tasarı şoför esnafımız için çok önemli. Maliye Bakanlığının hurda yasası ile ilgili bu önemli düzenlemesini uzun bir zamandan beri bekliyorduk. Çünkü kanun tasarısının yasalaşması ile takozda ve otoparklarda bekleyen binlerce araç ekonomiye kazandırılacak. Halen ticari araçlarını yenileyen esnafımız için ÖTV indirimi devam ettiği için hurda araç kanunu şoför esnafımıza bir piyango gibi olacak. Ticari araçlarımızın yenilenmesi için bu fırsatı esnafımızın iyi değerlendirmesi gerekir. Kısa sürede kanunun yasalaşması ile piyasalarda büyük bir hareketlenme olmasını bekliyoruz. Hem de çalışamaz durumda olan şoför esnafımız yeniden işine odaklanarak çalışmaya başlayacaktır” dedi.Yeni düzenleme ile şoför esnafının az da olsa nefes alacağını, binlerce şoför esnafının imkânsızlıklar sebebiyle yapamadığı mesleğini yeniden yapmasına imkân tanıyacağını belirten, “Şoför esnafımız hiç kuşkusuz ekonomik sıkıntı içerisinde ayakta kalmaya çalışıyor. Alınan bu karar esnafımız için çok önemli ve olumludur. Karar ile eski hurda araçlar ekonomiye kazandırılmış olacak. Çünkü ülke olarak hurda ihtiyacımızı Çin’den ithal yoluyla gideriyoruz. Hatta her yıl demir-çelik hurdası için 9 milyar dolara yakın bir ithalat yapılmaktadır. Düzenleme ile hurda ithalatının önüne geçilmiş olacak ve dövizimiz dışarı gitmeyecek” diye konuştu.Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin mevcut haliyle sektör açısından yüksek maliyet oluşturmasının yanı sıra ülke ekonomisinin gerçekleriyle de örtüşmediğini savunan Apaydın, “Bir dijital takografın piyasa değeri 2-3 bin lira civarında. Hurdaya ayrılma yaşına gelen araçlara 2-3 bin lira harcanarak dijital takograf takmak ekonomiye ve şoför esnafımıza büyük zarar veriyor. 1996-1997 model binlerce otobüs ve kamyonlar takografını dijital tokograflarla değiştirme sorunu yaşıyor. Şimdilik bu sorunu geçici de olsa aşmış bulunuyoruz. Ancak 1996-1997 model araçlarda bu zorunluluk tamamen kaldırılarak esneklik getirilmeli ve dijital takograf hurdaya ayrılma yaşına gelmiş araçlarda zorunlu olmamalıdır. Ekonomik sıkıntı içerisinde ayakta kaymaya çalışan aracının hurdaya ayrılma yaşına gelmiş ve hurda yaşına 2-3 yıl kalan şoför esnafı dijital takograf zorunluluğu kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.