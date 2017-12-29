Apple özür diledi

Apple telefonları yavaşlattığını kabul ettiği bataryalar için özür diledi.Apple yavaşlattığını kabul ettiği telefon bataryaları için özür diledi. Bataryalarını değiştirmek isteyen müşterilere 50 dolar (Türkiye için en az 190 TL) indirim yapacağını açıkladı. Değişimin ücretsiz olmaması dikkat çekti. 2016 sonuna kadar dünyada 212 milyon iPhone satılmıştı.Apple eski iPhone modellerini kullanıcıların rızası olmadan yavaşlattığı için özür diledi ve batarya değişimlerinde indirim yapacağını açıkladı. ABD´li teknoloji şirketi batarya değişimlerinde 50 dolarlık bir indirim uygulayacaklarını, batarya değişim fiyatının 79 dolar değil 29 dolar olacağını, 2018 başlangıcında iPhone bataryalarının performansıyla ilgili yeni bir iOS (işletim sistemi) yazılım güncellemesi olacağını duyurdu. Batarya değişim programı 2018’in Aralık ayına kadar devam edecek.

Sözcü