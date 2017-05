Kargo devi Aras Kargo'ya kayyum atandı.Aras Kargo Anonim Şirketi’nin yüzde 48.13 hissesine sahip A grubu hissedarları Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve Meral Aras’ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı başvuru neticesinde kayyum atanması gerçekleşti.5 Mayıs 2017 tarihinde yapılan duruşmaya feri Müdahil olarak katılan şirketin %25 hissesine sahip B grubu hissedarı Post 206 GMBH (Austrian Post) vekilleri de kayyum atanması talebine destek verince şirketin toplam %73,13 ünün desteği ile süreç hızlanmış oldu ve mahkeme Yönetici Kayyum ataması yaptı.Aras Kargo A.Ş , 19 bölge müdürlüğü, 28 transfer merkezi, 825 şubesi, 3 bin 320 araçlık filosu ve 12 bin çalışanıyla her ay 12 milyon müşteriye hizmet götürüyor. Aras Kargo'ya 2013 yılında yüzde 25 hisseyle ortak olan Austrian Post, şirketteki payını yüzde 75'e yükseltmek için 2016 yılında süreç başlatmış, süreç Cenevre Uluslararası Tahkimine taşınmıştı.Öte yandan Avusturyalı lojistik şirketi Austrian Post'un Aras Kargo'nun yüzde 50 hissesini diğer hissedarlardan devralması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.Yaptığı başvuru neticesinde atanan kayyum nedeniyle bir açıklama yapan Barış Baran Aras, uzun süredir devam eden hissedarlar arası sürecin sağlıklı ve verimli şekilde yönetilmesi konusunda yeni kayyum heyetinin olumlu yönde adımlar atacağına yürekten inandığını ifade etti. Aras Kargo'nun bir an once uzlaşma zemininde hızlı büyümeye ve yeni yatırımlara odaklanması gerektiğine vurgu yapan Baran Aras, kargo sektörünün en değerli markası olan Aras Kargo'nun pozitif bir ortamda tüm hedeflerine rahatlıkla ulaşabileceğini belirtti.