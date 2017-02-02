 Aras Kargo’ya kayyum atandı

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras’ın yaptığı başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 5.ci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atandığı açıklandı.Aras Kargo’dan yapılan açıklamada;

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras’ın yaptığı başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 5.ci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atandığı açıklandı.